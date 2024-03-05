Girne'de Taksi Ücreti Tartışması Kanlı Bitti: K.K. Kasti Hasarla Darp Edildi

Girne'de Taksi Tartışması: B.K., K.K.'yi Darp Ederek Kasti Hasara Sebep Oldu

Girne'de 4 Mart 2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında meydana gelen olayda, B.K. (E-34) isimli şahsın kullandığı bir taksi aracında, araçta yolcu olarak bulunan K.K. (E-39) ile aralarında çıkan taksi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı. Tartışmanın ardından araçtan indikten sonra, B.K., K.K.'yi iterek yere düşürdü ve ardından boğazına ve göğsüne vurarak darp etti. Bu süreçte, B.K.'nin tasarrufundaki cep telefonu da kırılarak kasti hasara uğratıldı.

Olayın tarafları hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. Emniyet birimleri, olayın tüm detaylarını aydınlatmak ve sorumluları adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Taksi ücreti nedeniyle başlayan basit bir anlaşmazlık, şiddet ve kasti hasarla sonuçlanarak ciddi bir boyut kazanmıştır. Kamuoyu, olayın gelişmeleri hakkında bilgilendirilmeye devam edilecektir