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Girne'de tapu davası... “Ölüm tehdidi altında imzaladım” Eski Bakanın ismi de geçiyor...

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Girne'de tapu davası... “Ölüm tehdidi altında imzaladım” Eski Bakanın ismi de geçiyor...
Girne'de tapu davası... “Ölüm tehdidi altında imzaladım” Eski Bakanın ismi de geçiyor...

irne’de sahte vekâletle devir davasında tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu’nun polise beş saat süren 15 sayfalık ifade verdiği ve ifadesinde iki kişi hakkında olayın seyrini değiştirebilecek iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Girne’de sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verdi. Polis mahkemede zanlı Eminoğlu’nun tehdit edildiği için söz konusu suçları işlediğini iddia ettiğini, birçok isim zikrettiğini ve çeşitli iddialarda bulunduğunu kaydetti.

 Mehmet Eminoğlu’nun polise verdiği sayfalar dolusu ifadesinde Ömer Hasırcılar ve Osman Traşoğlu isimli kişilerin tehditleri altında vekâletnameleri imzaladığını ileri sürdüğü öğrenilirken, Traşoğlu’nun KKTC vatandaşlığı karşılığında içişleri eski bakanı Kutlu Evren’e 300 bin sterlinlik dükkan verdiği yolunda skandal bir iddiada da bulunduğu savunuldu.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yer alan ek tutukluluk duruşması sonrasında basına konuşan Mehmet Eminoğlu’nun eşi Özlem Özbek Eminoğlu da benzer tehditlerden söz ederek, tutuklu olan eşinin polise 22 Ağustos’ta 15 sayfalık bir ifade verdiğini, ifadede birçok gerçeği anlattığını söyledi. Eminoğlu, “Eşim daha önce bazı şeyleri açıklamaktan çekindi. Dün (önceki) akşam polise ifade verdi ve isimleri açıkladı. Söz konusu devirler iki şirkete yapıldı, hiçbir şekilde para alınmadı. Tehdit ediliyoruz, polise gidip koruma talep edeceğiz”dedi.

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