Girne'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Büyük Uyuşturucu Operasyonu Girne'de Gerçekleşti: Şüpheli Tutuklandı!

Girne'de 03.03.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sırasında büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Olayda, şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çeken C.K.O.(E-34) isimli şahısın üzerinde, kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 7 adet hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24,550 TL, 2.800 ABD doları ile 730 Sterlin nakit para da tespit edilerek emare olarak alındı.