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GMB ve KTÖS iş birliğinde çalışmalar yürütülecek

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, beraberindeki heyet ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.
GMB ve KTÖS iş birliğinde çalışmalar yürütülecek

Eğitim alanında yapılması planlanan iki toplumlu ortak çalışmaların yanı sıra, sendikanın örgütlü olduğu ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okullarının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, öğrencilerin Eylül ayında güvenli ve eğitim anlamında kullanılabilir okullara kavuşturulması noktasında birlikte hareket etme adına bir görüşme gerçekleştirildi.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın, Kıbrıs Türk Toplumu’nun en köklü, en saygın, en çok güvenilir kurumlarından birisi olduğunu ve her zaman toplumun çıkarlarını, değerlerini, varlığını korumak için mücadele etmiş bir sendika olduğunu ifade etti. KTÖS’ün ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Uluçay, “önümüzdeki dönemde hep birlikte, KTÖS’ün sunacağı önerilerle topluma hizmet etmek için önemli adımlar atacağız” dedi.

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş açıklamasında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak adanın hem Güney’inde hem Kuzey’inde ortak iş yapabilecekleri sivil toplum örgütleri, belediyeler ve siyasi partileri ziyaret ettiklerini, bu bağlamda da geçmiş yıllarda güzel iş birliklerine imza attıkları Gazimağusa Belediyesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

 

Buradaki temel amacın toplumun yararına ortak işler bırakmak olduğunu söyleyen Maviş, geçmiş yıllarda iş birliği ile yürütülen çalışma ile Mağusa’da 4 defa uluslararası eğitim konferansı düzenlendiğini, 2024 yılında yine ortak olacak şekilde bir eğitim konferansı organize etmek istediklerini belirtti. Maviş Başkan Uluçay’dan olumlu bir görüş aldıklarını belirterek, ziyarette ayrıca, sendikanın örgütlü olduğu ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okullarının durumunun da konuşularak çözümlere yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

 

Maviş ayrıca ziyarette deprem risk analizinin ortaya çıkmasının ardından özellikle Karakol İlkokulu ve Alasya İlkokulu’nda ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği konusunun da masaya yatırılarak Eylül ayında öğrencilerin güvenli ve eğitim anlamında kullanılabilir okullara kavuşturulması noktasında birlikte hareket etme adına bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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