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Gösterişli kraliyet hikayelerinden iki farklı kadın portresi: Prenses Mary ve Meghan Markle

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Her ikisi de bir kraliyet üyesiyle evlenmek için "sıradan" hayatlarını arkalarında bırakan Danimarka Veliaht Prensesi Mary ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın öyküleri birçok noktadan benzerlik taşıyor.
Gösterişli kraliyet hikayelerinden iki farklı kadın portresi: Prenses Mary ve Meghan Markle

Eski adı Mary Donaldson olan Avustralya doğumlu Mary (50), Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile evlenerek veliaht prenses unvanını aldı. Hollywood oyuncusu olan Meghan Markle (41) ise İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını aldı.

Danimarka Veliaht Prensesi Mary…

Her iki kadın da evlenerek eşlerinin ülkesine taşındı ve eskiden yaşadıkları hayatları ve kariyerlerini arkada bıraktılar. Hikayelerinin benzer birçok yönü olsa da basınla ve aileyle olan ilişkiler bakımından da birçok farklılık gösteriyor.

Danimarka Veliaht Prensesi Mary, Danimarka Veliaht Prensi Frederik…

DANİMARKA VELİAHT PRENSESİ MARY

Mary, 2000 yılında Avustralya’nın Sidney kentindeki bir barda tesadüfen Prens Frederik ile tanıştı. 2001’de Danimarka dili eğitimi almak için Danimarka’ya taşınmadan önce bir yıl boyunca uzun mesafeli bir ilişki sürdürdüler. Çift, 2004 yılında evlendi ve şu anda dört çocukları var.

Mary’nin bir Danimarka kraliyet üyesiyle evlenme kararı kendi zorluklarını da beraberinde getirdi. Prenses, Avustralya vatandaşlığından vazgeçmek ve dinini Presbiteryenlikten Danimarka Evanjelist Lüteriyen Kilisesi’ne değiştirmek zorunda kaldı.

Ayrıca yeni bir dil öğrenmesi, Danimarka tarihi ve kültürüyle tanışması, ayrıca dünyanın en çok konuşulan ve fotoğraflanan kadınlarından biri haline gelmenin zorluklarıyla başa çıkması gerekiyordu.

Bununla birlikte Mary, Meghan’dan farklı olarak bu zorlu süreci medyaya hiçbir şikayette bulunmadan, herhangi bir skandal yaratmadan yürüttü.

Sussex Dükü Prens Harry, Sussex Düşesi Meghan Markle…

SUSSEX DÜŞESİ MEGHAN MARKLE

“Suits” dizisiyle tanınan ABD’li aktris Meghan Markle, 2016 yılında tanıştığı Sussex Dükü Prens Harry ile 2018 yılında evlenerek İngiltere’ye taşındı. Oyunculuk kariyerini bırakan Meghan, Buckingham Sarayı’na adım attığından beri skandalların arkası kesilmedi.

Bir Hıristiyan olarak yetiştirilen Meghan, Harry ile evlenmeden önce İngiltere Kilisesi’nde vaftiz edildi ancak bildirildiğine göre olması gerekmiyordu.

“İstenmeyen gelin” ilan edilen Meghan, aile üyeleriyle, kraliyet kurallarıyla ve basınla sürtüşme yaşadığını her fırsatta dile getirdi. Nihayetinde eşi Prens Harry ile birlikte 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılıp ABD’ye yerleştiler.

Çift yaşamlarını sürdürmek için Netflix ve Spotify ile milyonluk anlaşmalar imzalayarak dikkatleri üzerine çektiler. Geçtiğimiz haftalarda Netflix’te yayınlanan “Harry & Meghan” belgeseli, kraliyet ailesini eleştirdikleri için oldukça tepki topladı.

“MARY, MEGHAN GİBİ YAPMADI”

İki ismi de değerlendiren kraliyet uzmanı Phil Dampier, 2020’de New Idea’ya “Eminim Mary, Meghan’ın yaptıklarına bakıyor ve bundan dehşete düşüyor.”

“Mary kendini Kraliçe Margrethe’yi destekleme rolüne adadı. Harry ise Meghan’ın Kraliçe Elizabeth’i hayal kırıklığına uğrattığını hissetmiş olmalı.”

“Mary, Meghan gibi davransaydı, Frederik’le evlenip ardından iki yıl içinde onu tanıştıkları Avustralya’ya geri çekip ailesinden ve kaderinden uzaklaştırması gerekirdi,” yorumunu yaptı.

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