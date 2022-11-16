Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırmaya yakın

Şubat ayında sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Pop yıldızı Beyonce, 2023 Grammy ödüllerine 9 dalda aday olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Dokuz adaylıkla birlikte Beyonce, eşi Jay-Z’nin rekorunu da egale etmiş oldu.
Beyonce ve Jay-Z son adaylıklarla birlikte toplam 88 dalda adaylığa sahip oldu. 2023 yılında yapılacak ödül töreninde Jay-Z de Renaissance ve DJ Khaled’in God Did isimli şarkısı sayesinde 5 adaylık elde etti.
2021 yılında Jay-Z toplamda 83 adaylık elde ederek eski Beatles üyesi Paul McCartney’i geride bırakmıştı. Beyonce’nin ardından Kendrick Lamar 8 adaylıkla öne çıkarken Adele ve Brandie Carlile da 7 adaylık elde etti.
Beyonce’nin albümü Renaissance, yılın albümü, Be Alive isimli şarkısı da en iyi R&B adayı olarak öne çıktı. Beyonce ayrıca Break My Soul için de farklı dallarda adaylık elde etti.
YILIN KAYDI
Don’t Shut Me Down- ABBA
Easy on Me- Adele
Break My Soul- Beyonce
Good Morning Gorgeous- Mary J. Blige
You and Me on the Rock-Brandi Carlile featuring Lucius
Woman- Doja Cat
Bad Habit- Steve Lacy
The Heart Part 5- Kendrick Lamar
About Damn Time- Lizzo
As It Was-Harry Styles
YILIN ŞARKISI
Abcdefu
About Damn Time
All Too Well
As It Was
Bad Habit
Break My Soul
Easy on Me
God Did
The Heart Part 5
Just Like That
YILIN ALBÜMÜ
Voyage- ABBA
30- Adele
Un Verano Sin Ti- Bad Bunny
Renaissance- Beyoncé
Good Morning Gorgeous (Deluxe)- Mary J. Blige
In These Silent Days- Brandi Carlile
Music of the Spheres- Coldplay
Mr. Morale & the Big Steppers- Kendrick Lamar
Special- Lizzo
Harry's House- Harry Styles
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