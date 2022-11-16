Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırmaya yakın

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy için adaylar belli oldu. Rakiplerini geride bırakarak 9 dalda aday olan Beyonce rekor kırarken, Taylor Swift'in 10 dakikalık şarkısı da en iyi şarkı için adaylar arasında.

Şubat ayında sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Pop yıldızı Beyonce, 2023 Grammy ödüllerine 9 dalda aday olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Dokuz adaylıkla birlikte Beyonce, eşi Jay-Z’nin rekorunu da egale etmiş oldu.

Beyonce ve Jay-Z son adaylıklarla birlikte toplam 88 dalda adaylığa sahip oldu. 2023 yılında yapılacak ödül töreninde Jay-Z de Renaissance ve DJ Khaled’in God Did isimli şarkısı sayesinde 5 adaylık elde etti.

Beyonce eşi Jay-Z’nin adaylık rekorunu egale etmiş oldu.

2021 yılında Jay-Z toplamda 83 adaylık elde ederek eski Beatles üyesi Paul McCartney’i geride bırakmıştı. Beyonce’nin ardından Kendrick Lamar 8 adaylıkla öne çıkarken Adele ve Brandie Carlile da 7 adaylık elde etti.

Taylor Swift de öne çıkan müzisyenlerden biri oldu.

Beyonce’nin albümü Renaissance, yılın albümü, Be Alive isimli şarkısı da en iyi R&B adayı olarak öne çıktı. Beyonce ayrıca Break My Soul için de farklı dallarda adaylık elde etti.

YILIN KAYDI

Don’t Shut Me Down- ABBA

Easy on Me- Adele

Break My Soul- Beyonce

Good Morning Gorgeous- Mary J. Blige

You and Me on the Rock-Brandi Carlile featuring Lucius

Woman- Doja Cat

Bad Habit- Steve Lacy

The Heart Part 5- Kendrick Lamar

About Damn Time- Lizzo

As It Was-Harry Styles

YILIN ŞARKISI

Abcdefu

About Damn Time

All Too Well

As It Was

Bad Habit

Break My Soul

Easy on Me

God Did

The Heart Part 5

Just Like That

YILIN ALBÜMÜ

Voyage- ABBA

30- Adele

Un Verano Sin Ti- Bad Bunny

Renaissance- Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe)- Mary J. Blige

In These Silent Days- Brandi Carlile

Music of the Spheres- Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers- Kendrick Lamar

Special- Lizzo

Harry's House- Harry Styles

EN İYİ YENİ SANATÇI

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg