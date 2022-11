Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırmaya yakın

Şubat ayında sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Pop yıldızı Beyonce, 2023 Grammy ödüllerine 9 dalda aday olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Dokuz adaylıkla birlikte Beyonce, eşi Jay-Z’nin rekorunu da egale etmiş oldu.

Beyonce ve Jay-Z son adaylıklarla birlikte toplam 88 dalda adaylığa sahip oldu. 2023 yılında yapılacak ödül töreninde Jay-Z de Renaissance ve DJ Khaled’in God Did isimli şarkısı sayesinde 5 adaylık elde etti.

Beyonce eşi Jay-Z’nin adaylık rekorunu egale etmiş oldu.

2021 yılında Jay-Z toplamda 83 adaylık elde ederek eski Beatles üyesi Paul McCartney’i geride bırakmıştı. Beyonce’nin ardından Kendrick Lamar 8 adaylıkla öne çıkarken Adele ve Brandie Carlile da 7 adaylık elde etti.

Taylor Swift de öne çıkan müzisyenlerden biri oldu.

Beyonce’nin albümü Renaissance, yılın albümü, Be Alive isimli şarkısı da en iyi R&B adayı olarak öne çıktı. Beyonce ayrıca Break My Soul için de farklı dallarda adaylık elde etti.

YILIN KAYDI

Don’t Shut Me Down- ABBA

Easy on Me- Adele

Break My Soul- Beyonce

Good Morning Gorgeous- Mary J. Blige

You and Me on the Rock-Brandi Carlile featuring Lucius

Woman- Doja Cat

Bad Habit- Steve Lacy

The Heart Part 5- Kendrick Lamar

About Damn Time- Lizzo

As It Was-Harry Styles

YILIN ŞARKISI

Abcdefu

About Damn Time

All Too Well

As It Was

Bad Habit

Break My Soul

Easy on Me

God Did

The Heart Part 5

Just Like That

YILIN ALBÜMÜ

Voyage- ABBA

30- Adele

Un Verano Sin Ti- Bad Bunny

Renaissance- Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe)- Mary J. Blige

In These Silent Days- Brandi Carlile

Music of the Spheres- Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers- Kendrick Lamar

Special- Lizzo

Harry's House- Harry Styles

EN İYİ YENİ SANATÇI

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg