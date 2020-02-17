  • BIST 120.792
  • Altın 307,484
  • Dolar 6,0485
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür (VİDEO)

»
Grup Gündoğarken'in Nereden Nereye isimli şarkısı YouTube'un Türkçe şarkıların kliplerini izleyicilerle buluşturan kanalı netd tarafından yayınlanmadı.
Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür (VİDEO)

Gündoğarken'in kurucusu Burhan Şeşen, bu karara tepki göstererek, "En çok üzüldüğüm hikâye kendi kendine sansür uygulamak. 'Ya bir şey derlerse' diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?" dedi.

Grup, Gündoğarken, iki yıldır sürdürdüğü politik gösterisinde jenerik şarkısı olarak ‘Nereden Nereye’i seslendiriyordu. Grup, bu şarkıya bir klip çekti. Gökhan Şeşen, Burhan Şeşen ve gazeteci Enver Aysever’in sözlerini kaleme aldığı şarkının klibinde oyuncular Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Kemal Sunal'ın yanı sıra 'sanat güneşi' Zeki Müren'de yer alıyor. 

 

Klipte ayrıca eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Uğur Mumcu gibi Türkiye medya ve siyasetinin ünlü isimleri var. 

Gündoğarken, bu şarkısında “Nereden nereye geldik biz / Nereden nereye gidiyoruz” diye soruyor. Politik bir mesaj taşıyan şarkı, geçmiş günlere atıfta bulunurken, bugün yaşanılanlara da tepki gösteriyor. Klip, YouTube’daki en büyük Türkçe klip kanalı netd tarafından yayınlanmadı. Gündoğarken’in kurucusu Burhan Şeşen de sansüre tepki gösterdi.

Sözcü'den Sercan Meriç'e konuşan Şeşen, “Şarkıda ülkenin nereden nereye geldiğini anlatıyoruz. İnsanı gülümseten bir klip olmasına çabaladık" dedi. 

"Klipte Necmettin Erbakan, Tansu Çiller gibi isimler var. Eğlenceli bir klip oldu. Hakaret yok, iktidarla ilgili hiçbir görsel yok" diyen Şeşen, "Tamamen 80’li yıllardan bu yana geldiği durumu gösterdik. İnsanların kaybettikleri değerlere yer verdik. Zaten bizde öyle sert söylemler yok. Anlatmak istediğimizi dolaylı anlatmak istiyoruz" ifadesini kullandı. 

Netd'nin klibi yayınlamadığını belirten Şeşen sözlerini şöyle sürdürdü;

"En çok üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür uygulamak. ‘Ya bir şey derlerse’ diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Kaldı ki bu kanal sosyal medyada… Herhangi bir TV’de gösterilmiyor. Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl duyuracaklar?”

Gündoğarken, netd’nin bu klibi yayınlamaması üzerine klibi kendi kanallarından izleyicilerin beğenisine sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser Törenle Tanıtıldı06 Şubat 2020 Perşembe 16:18
  • "Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:59
  • İki Gözüm: Ahmet Filmi Durduruldu01 Şubat 2020 Cumartesi 13:16
  • Girne Müzesi’nde ilk sergi yarın düzenleniyor30 Ocak 2020 Perşembe 13:54
  • 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi yayımlandı28 Ocak 2020 Salı 12:15
  • YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak25 Ocak 2020 Cumartesi 19:02
  • ‘Kayıp Otobüs’ Belgeseli Avrupa Parlamentosu’nda Gösterildi23 Ocak 2020 Perşembe 16:28
  • “Otobüs Durağında Üç Bencil” Güzelyurt’ta Sahnelendi23 Ocak 2020 Perşembe 16:05
  • Derman Atik, Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü'ne layık görüldü22 Ocak 2020 Çarşamba 14:45
  • “Bir nefes Anadolu” isimli tiyatro oyunu salı gecesi sahnelenecek22 Ocak 2020 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti