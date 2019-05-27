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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Gülse Birsel DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ünlü senarist, oyuncu, gazeteci ve yazar Gülse Birsel, DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
Gülse Birsel DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen söyleşiye katılım oldukça yoğun oldu. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Gülse Birsel, “Çok kıskandığım bir üniversitedeyim. Üniversite şahane. Tıp Fakültesi açılmış, iyice büyümüş, çok çok önemli bir üniversite olmuş. İnternetten Bahar Festivali’ne bakayım dedim, bir tek Robert De Niro gelmemiş. İstanbul’da en havalı ödül törenlerinde bu kadar acayip ünlüyü bir arada görmedim. Kıbrıs mutfağı da şahane. Burada okuduğunuz için çok şanslısınız” dedi.

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“Hayalinizin Peşinden Koşun”

İlk filmi olan “Aile Arasında”nın çekimlerinde yaşadığı tecrübeleri anlatan Birsel, halk tarafından çok sevilen ve beğeniyle izlenen Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerin sona erdiğini, bundan sonra 45-50 dakika uzunluğunda olacak Jet Sosyete’nin ise Ekim ayından itibaren dijital platformda seyredilmeye başlanacağını aktardı. Kitap yazarlığı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Birsel, bu sene yalnızca komedi yazacağını, şu anda bir kitap üzerinde çalışmadığını söyledi. Sosyal medya ve teknolojinin kullanımından esprili bir şekilde bahseden Birsel, hayata çok olumlu baktığını ve iyimser olmanın önemini vurguladı. Soru cevap şeklinde ilerleyen ve oldukça keyifli geçen söyleşide katılımcılara tavsiyelerde bulunan Birsel, “Bir hayaliniz varsa bir an önce yapmaya başlayın. Yaz aylarını asla boş geçirmeyin. Neyi çok kolay yapıyorsanız ona yönelin. Bir an önce profesyonel olarak, paralı ya da parasız, yapmaya başlayın. 10 bin saat kuralını uygulayın ve konunuzda uzmanlaşın” dedi.

 

Söyleşi sonrasında ünlü sanatçı Gülse Birsel’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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