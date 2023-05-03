Gülşen'e hapis cezası...

Şarkıcı Gülşen’in 30 Nisan 2022’de bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu katılmazken, avukatları Altın Mimir, Emek Emre, Ziya İlker Göktaş ve Ziya Erol Müezzinoğlu hazır bulundu. Müştekiler ile avukatları duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, Gülşen’in beraatini isteyerek “Usule göre dosya tekamül etmemiştir. Gülşen’in iddianameye konu eyleminden 4 ay sonra sosyal medyada olay vuku bulduğu için illiyet bağı da yoktur” dedi.

“İMAM HATİPLER SOSYAL BİR SINIF DEĞİLDİR”

Avukat Altın Mimir “Müvekkilimin söylemi tüm imam hatiplilere yönelik olmayıp, sadece sahnede yapılan bir şakadan ibarettir. İmam hatipler sosyal bir sınıf değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerden biridir. Sosyal sınıf kategorisine konulması hukuken imkansızdır. Soyut tehlike olarak iddia edilen olaylar da sosyal medya üzerinden birileri tarafından yönetilerek oluşturulmuştur” diyerek Gülşen’in beraatini talep etti.

Avukat Ziya İlker Göktaş da “Suçun oluşması için kast gereklidir. Müvekkil kendi arkadaşına şaka yapmıştır. Habersizce çekilen bu şaka sosyal medyada paylaşılmıştır. Suç somut bir netice gerektiren bir suçtur. Müvekkilin ifadesinden sonra böyle bir sonuç gerçekleşmemiştir. Bu nedenle ceza verilemez” ifadelerini kullandı.

“HUKUK TARİHİNE KARA BİR LEKE”

Avukat Ziya Erol Müezzinoğlu ise “Bu videoyu çeken kişi ne yazık ki ifadeye dahi çağırılmamıştır. Müvekkilin yargılanmasının tek nedeni Gülşen olmasıdır. Müvekkilin kullandığı ifade hukuki çerçeve içinde değerlendirildiğinde kaba söz olarak değerlendirilebilir. Müvekkilin cezalandırılması hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir” dedi.

10 AY HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Gülşen hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için Gülşen tarafından yatırılan 250 bin TL güvence miktarının iadesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen’in 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Gülşen 25 Ağustos 2022’de tutuklandı.

Gülşen’in avukatlarının itirazının ardından 29 Ağustos 2022’de şarkıcı hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verildi.

Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı da 250 bin TL’lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı.