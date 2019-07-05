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Güneşin Zararlı Etkileri Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Misiniz?

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Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte güneşin etkisinin daha yoğun hissedildiği günler başladı.
Güneşin Zararlı Etkileri Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Misiniz?

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmanın deri kanseri gelişiminde en önemli faktör olduğunun uzun yıllardır bilindiğini belirtti. Bodamyalızade,  sürekli güneşe maruz kalmanın zaman içinde bazal hücreli ve skuamöz hücreli deri kanserlerine yol açtığını öte yandan aralıklı ama özellikle yanık oluşturacak derecede yoğun güneş ışınına maruziyetin ‘ben kanseri’ olarak bilinen melanom gelişiminden sorumlu tutulduğunu ifade etti. 

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Melanom dışı deri kanserlerinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu ve yılda yaklaşık  1  milyon civarında yeni olgu tespit edildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade, diğer deri kanseri türlerinin yaşam süresince gelişme riskinin yüzde 30 ila yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.  

Güneş Cildi Yaşlandırıyor

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade son yıllarda sık tatile gitme, solaryuma girme gibi alışkanlıklarla birlikte giyinme alışkanlıklarının da değişmesinin;  güneş ışınlarına maruz kalınma ve güneşe bağlı gelişen deri kanserleri oranının artmasına yol açtığını vurguladı. Bodamyalızade bu artışın bir diğer nedeninin de ozon tabakasının incelmesiyle dünya yüzeyine ulaşabilen zararlı güneş ışınlarının artması olduğuna dikkat çekti. Güneş ışınlarının zararlarına açık olmanın, deri kanserlerine yol açmanın yanı sıra cildimizin normalden önce yaşlanmasının da en önemli nedeni olarak gösterildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade bu durumun olası sonuçlarını şöyle sıraladı: “Güneş yanıkları gelişebilir, deriniz normalden erken yaşlanabilir,  cildinizde lekeler oluşabilir, deride kuruma, kalınlaşma  ve mat bir görünüm meydana gelir,ince kırışıklık ve çizgilenmeler artar, deriye ait bağışıklık sistemi zayıflar ve deri kanserlerine zemin hazırlanır. “

Güneşli İklim Bölgelerinde Yaşayanlar Risk Altında

Bodamyalızade risk grubundaki kişileri ise şöyle sıraladı; “ Açık tenli, yeşil gözlü, kızıl-sarı saçlı, çilli veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişiler, çocuklar, uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişiler, ailesinde cilt kanseri olan kişiler, anormal görünümlü ve çok sayıda beni olanlar, güneşli iklim bölgelerinde yaşayanlar ve çoğunlukla açık havada çalışanlar” .                                

Güneş Kreminiz Hem UVB Hem UVA İçermeli

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi  Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade ideal bir güneşten koruyucunun 2 temel özelliğinin hem UVB hem de UVA ışınlarından deriyi koruması ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir yapıya sahip olması olduğunu ifade etti ve iyi bir güneş kreminin özellikleri konusunda şunları söyledi : “ Etiketinin üzerinde ‘geniş spektrumlu’ ibaresi bulunan ve koruma faktörü (SPF) 30 veya üzerinde olan kremler kullanılmalıdır, suya, terlemeye dayanıklı olmalıdır. Kaşıntı, kızarıklık, yanma gibi sorunlara yol açmamalı, yağlanma ve komedon gelişimi yaratmamalıdır. Cilt yüzeyinde opak-beyaz görünüm oluşturmamalıdır. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli ve en az 2 saat sonra tekrar uygulanmalıdır. “

Güneşlenirken Bunlara Dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade son olarak cilt sağlığı açısından önerilebilecek hiçbir güneşlenme şekli bulunmadığını vurguladı ancak  mutlaka güneşlenmek isteyenlere şunları  önerdi: “ Güneş ışınlarının en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Güneş ışığının göze olası etkileri sebebiyle mutlaka ultraviyole ışınlarından koruyucu özelliği olan bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Cilde sürülen deodorant, kolonya veya parfüm gibi bazı kozmetikler güneşin de etkisiyle uygulandıkları bölgede leke oluşumuna yol açtıkları için, bu tür ürünler cilde asla sürülmemelidir. Başta bazı antibiyotik ve ağrı kesiciler olmak üzere kullanılan ilaçların cildin güneşe karşı hassasiyetini artırabileceği, güneş alerjisi ve güneş yanıklarına yol açabileceği unutulmamalıdır . “

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