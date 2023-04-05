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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitriu, Colin Stewart ile görüştü

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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, DİSİ ofisinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya geldi.
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitriu, Colin Stewart ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın görüştüğünü yazdı.

Gazete, Dimitriu ile Stewart’ın Kıbrıs sorununu ele aldığını ve Dimitriu’nun Stewart’a, sivil toplumun Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirilmesine dair önerisini ilettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Stewart ile Kıbrıs sorununa dair detaylı bir görüşme yaptığını ve müzakerelerin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve olan iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü zemininde yeniden başlamasını arzuladığını söyledi.

Dimitriu, siyasi partiler olarak bu hedefe nasıl katkı koyacaklarının ve bu doğrultudaki rollerinin ne olduğunun önem taşıdığını kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözülmesinin gerekliliği ve çözümün faydalarının ne olacağı konusunda tartışmak yerine, somut inisiyatifler alınması gerektiğine ve sivil toplumun bilgilendirilmesine işaret etti.

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