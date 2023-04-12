  • BIST 5.186,57
  • Altın 1254.626
  • Dolar 19.3118
  • Euro 21.1806
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Güney Kıbrıs’ta çatapatların yerini molotof kokteylleri aldı

» »
Güney Kıbrıs’ta Paskalya yortusu sebebiyle Cumartesi günü kilise avlularında ateş yakılması geleneği sebebiyle gençler tarafından kullanılan çatapatların yerini molotof kokteyllerin almasından dolayı Rum polisinin dünkü denetimlerinde kullanıma hazır 40 a
Güney Kıbrıs’ta çatapatların yerini molotof kokteylleri aldı

Politis gazetesi, Rum polisinin dün Limasol ve Lefkoşa’da çeşitli noktalarda yaptığı aramalarda kullanıma hazır 40 molotof kokteyli tespit ettiğini yazdı.

Rum polisi, molotof kokteyllerinin tehlikelerine dikkat çeken bir açıklamada bulunurken, yıl içerisinde ise toplamda 400 bin çatapat ele geçirildiğini açıkladı.

PAPAZIN 20 BİN EURO’SU ÇALINDI

Gazete, polisiye haberler çerçevesinde yer verdiği bir diğer haberinde ise, Larnaka’da bir köyün 76 yaşındaki papazının evine giren hırsızların, papaza ait 20 bin Euro’yu çaldıklarını yazdı.

Rum polisinin olaya ilişkin incelemesi ise devam ediyor.

FUTBOL MAÇI ÖNCESİ TUTUKLAMA

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Pazartesi günü gerçekleştirilen APOEL-APOLLONA maçı öncesi kontrol amaçlı durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilenlerin "savaş öncesi hazırlık" niteliği taşıdıklarını yazdı.

Habere göre, Rum polisi tarafından durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda demir sopalar, çatapatlar, meşaleler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve diğer yasaklı maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Hükümet Sözcüsü: Millli Güvenlik Konseyi’nin çok önceden kurulması gerekirdi11 Nisan 2023 Salı 15:18
  • Limasol’da bir kilisenin avlusunda patlayıcı bulundu11 Nisan 2023 Salı 13:27
  • Güney Kıbrıs kayıpların bulunabilmesi için KKTC ile makamları ile iş birliği yapmak istiyor11 Nisan 2023 Salı 11:36
  • Güney Kıbrıs’ta depodan sızan su nedeniyle resmi internet sayfaları hizmet dışı kaldı11 Nisan 2023 Salı 11:21
  • Nikos Hristodulidis’in kurulmasını istediği Milli Güvenlik Konseyi için hazırlıklar tamamlandı10 Nisan 2023 Pazartesi 15:45
  • Güney Kıbrıs’ta MİK hellim denetimi yapılmıyor10 Nisan 2023 Pazartesi 15:19
  • Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız10 Nisan 2023 Pazartesi 09:16
  • Güney'de 38 bin 500 Euro’luk hırsızlık yapan zanlılar KKTC’ye kaçmaya çalışırken yakalandı09 Nisan 2023 Pazar 18:14
  • Fileleftheros: Rum yönetimi işbirliği yaptığı bölge ülkeleriyle artık kapalı kapılar ardında görüşecek09 Nisan 2023 Pazar 17:17
  • Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız09 Nisan 2023 Pazar 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti