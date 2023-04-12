Güney Kıbrıs’ta çatapatların yerini molotof kokteylleri aldı

Güney Kıbrıs’ta Paskalya yortusu sebebiyle Cumartesi günü kilise avlularında ateş yakılması geleneği sebebiyle gençler tarafından kullanılan çatapatların yerini molotof kokteyllerin almasından dolayı Rum polisinin dünkü denetimlerinde kullanıma hazır 40 a

Politis gazetesi, Rum polisinin dün Limasol ve Lefkoşa’da çeşitli noktalarda yaptığı aramalarda kullanıma hazır 40 molotof kokteyli tespit ettiğini yazdı.

Rum polisi, molotof kokteyllerinin tehlikelerine dikkat çeken bir açıklamada bulunurken, yıl içerisinde ise toplamda 400 bin çatapat ele geçirildiğini açıkladı.

PAPAZIN 20 BİN EURO’SU ÇALINDI

Gazete, polisiye haberler çerçevesinde yer verdiği bir diğer haberinde ise, Larnaka’da bir köyün 76 yaşındaki papazının evine giren hırsızların, papaza ait 20 bin Euro’yu çaldıklarını yazdı.

Rum polisinin olaya ilişkin incelemesi ise devam ediyor.

FUTBOL MAÇI ÖNCESİ TUTUKLAMA

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Pazartesi günü gerçekleştirilen APOEL-APOLLONA maçı öncesi kontrol amaçlı durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilenlerin "savaş öncesi hazırlık" niteliği taşıdıklarını yazdı.

Habere göre, Rum polisi tarafından durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramalarda demir sopalar, çatapatlar, meşaleler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve diğer yasaklı maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.