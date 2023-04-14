Güney Kıbrıs'ta sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi konusu

ENI şirket yetkilisinin Güney Kıbrıs ile ilgili doğal gaz açıklaması ile Rum Enerji Bakanlığı’ndaki gelişmeler bugünkü Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta LNG Üretimi İçin Şirketlerin Birleşmesi” başlıklı haberinde, ENI şirketi yetkilisinin geçen gün yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre ENI yetkilisi, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki doğal gaz rezervlerinin değerlendirilmesi çalışmalarını hızlandırma niyetinde olduğunu belirtti.

Aynı yetkili ayrıca Güney Kıbrıs gazının Avrupa pazarına satılması ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) için başka şirketlerle ortaklık aradığını ifade etti.

Gazete, Rum Enerji Bakanlığı’nda, “Afrodit” doğal gazının ve aynı zamanda elektrik üretim gereksinimleri için yatakların değerlendirilmesi, yüzer ya da kara küçük bir doğal gaz sıvılaştırma terminalinin tedarik edilmesi merkezli yeni bir-çok sayfalı- enerji politikası planlaması hazırladığını yazdı.

Yeni planlamanın, inşa edilmesi mümkün olması durumunda doğal gaz sıvılaştırma terminali ve elektrik üretimine gaz katkısında bulunmaları adına, bölgede faaliyet gösteren veya konuya müdahil olma konusunda niyet ifade eden şirketlerle iş birlikleri oluşturmayı da içerdiğini yazan gazete, bu şirketlerden bir tanesinin Yunan “Energean” şirketi olduğunu da belirtti.

Habere göre Enerji Bakanlığı ayrıca Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisinde ve geniş bölgede çıkarı bulunan şirketlerle Güney Kıbrıs’ta bir görüşme gerçekleştirme hazırlığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazete bahse konu toplantının mayıs ayı içerisinde yapılmasının planladığını da belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi “Afrodit İçin Geri Sayım” başlıklı haberinde “Afrodit” yatağıyla ilgili ileriki zamanda gelişmelerin beklendiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak “Afrodit” yatağında ikinci bir teyit sondajının yapılacağını belirtti.

İkinci teyit sondajının, nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazan gazete, ikinci teyit sondajının, yataktaki doğal gaz miktarının tam olarak bilinmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

RUM ENERJİ BAKANI

Haravgi gazetesine göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, ENI yetkilisinin açıklamalarını değerlendirdi.

Papanastasiu, şirketlerin; Rum Yönetimi’yle görüşülmekte olan doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi seçeneklerini incelediğini ifade etti.

Papanastasiu, yataklardaki doğal gazın bir kısmının Güney Kıbrıs’a ithal edilmesi seçeneğinin iki amacının bulunduğunu, ilkinin elektrik üretimi amaçlı olarak ucuz yakıtın getirilmesi, ikincisinin ise AB’nin “Fit for 55” paketi aracılığıyla yakıtın kullanılması için ortaya koyduğu zaman takviminin dolmasından önce doğal gaz kullanımının hızlandırılması olduğunu belirtti.

Papanastasiu, doğal gazın elektrik üretimi amacıyla kullanılmasının, gerekli alt yapılarla ilgili büyük sermaye harcamalarını haklı çıkarmak adına tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Bu amaç için küçük bir sıvılaştırma terminaline (modular LNG plant) yönelik seçeneğin masada bulunduğunu söyleyen Papanastasiu, bağlı olduğu bakanlığın, izlenmek istenen rota konusunda yeni bir strateji hazırladığını, bunun da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in onayına sunulacağını, daha sonra ise bunun, şirketlerle yapılacak ortak toplantıda sunulacağını ifade etti.