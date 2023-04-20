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Güney Kıbrıs'taa Yangınları önleme planı 1 Mayıs'a kadar hazır olacak

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Adalet ve Kamu Yönetimi Bakanı Anna Koukkides-Procopiou, devletin yangın önleme eylem planının 1 Mayıs'a kadar hazır olacağını, evsel ve endüstriyel alanları kapsayan kameralar ve teknolojik ekipmanların kurulumunu içeren ikinci aşamanın 2024 yılında başl
Güney Kıbrıs'taa Yangınları önleme planı 1 Mayıs'a kadar hazır olacak

Adalet ve Kamu Yönetimi Bakanı Anna Koukkides-Procopiou, devletin yangın önleme eylem planının 1 Mayıs'a kadar hazır olacağını, evsel ve endüstriyel alanları kapsayan kameralar ve teknolojik ekipmanların kurulumunu içeren ikinci aşamanın 2024 yılında başlayacağını duyurdu.

Lefkoşa'da düzenlenen "Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde Ilerlemelerinde" konferansında Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides adına söz alan Koukkides-Procopiou, Kıbrıs'ta yeni seçilen hükümetin tüm devlet kurumları ve Kıbrıs Sınır Polisi, Kıbrıs Havacılık Polisi ve Sivil gibi servislere hitap etti. 

Orman yangınlarıyla ilgili olarak Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, hükümetin eylem planının genel olarak kırsal alanlardaki ormanları kapsadığını ve 1 Mayıs'tan itibaren bir sonraki sıcak mevsimde tamamen faaliyete geçmesinin ve uygulanmasının beklendiğini açıkladı.

Anna Koukkides-Procopiou, 2024 yılında başlayacak olan ikinci fazda ise evsel ve endüstriyel alanları kapsayan gelişmiş alıcı ve kameralar ile teknolojik ekipmanların yerleştirilmesinin şimdiden gerçekleştiğini kaydetti.

Lefkoşa'da düzenlenen "Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde Ilerlemelerinde" konferansında Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides adına söz alan Koukkides-Procopiou, Kıbrıs'ta yeni seçilen hükümetin tüm devlet kurumları ve Kıbrıs Sınır Polisi, Kıbrıs Havacılık Polisi ve Sivil gibi servislere hitap etti. 

Orman yangınlarıyla ilgili olarak Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, hükümetin eylem planının genel olarak kırsal alanlardaki ormanları kapsadığını ve 1 Mayıs'tan itibaren bir sonraki sıcak mevsimde tamamen faaliyete geçmesinin ve uygulanmasının beklendiğini açıkladı.

Anna Koukkides-Procopiou, 2024 yılında başlayacak olan ikinci fazda ise evsel ve endüstriyel alanları kapsayan gelişmiş alıcı ve kameralar ile teknolojik ekipmanların yerleştirilmesinin şimdiden gerçekleştiğini kaydetti.

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