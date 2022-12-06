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Güngördü, Emekliler Cemiyetini Ziyaret Etti

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Güngördü, Emekliler Cemiyetini Ziyaret Etti
Güngördü, Emekliler Cemiyetini Ziyaret Etti

“GÜNGÜZ YAŞLI BAKIMEVİ İLE YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

 

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Emekliler Cemiyetini ziyaret etti. Uzun yıllar çalışma hayatında aktif rol alarak emek veren ve topluma hizmet eden emeklilerle bir araya gelen Güngördü, “Uzun bir dönem topluma hizmet veren büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerine her zaman önem veriyoruz. Yorucu bir dönemin ardından huzur ve sağlık içinde yaşamalarını sürmeleri için çalışmak görevimizdir” dedi. Güngördü, emeklilerin sorun ve taleplerini dinleyerek, belediyenin hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyede 65 yaş üstü kişilere hizmet veren İkinci Bahar biriminin yeni belediye binasına taşınmasıyla birlikte daha kurumsal bir yapıda Sosyal İşler Şubesi çatısı altında hizmet vermeye başladığını söyleyen Güngördü, İkinci Bahar Birimi’ne üye 900 üzerindeki üyeye şeker, tansiyon ölçümü, hastaneden ilaç alımı, hastaneye ulaşım, yatalak yaşlılara medikal destek gibi imkanlar tanıdıklarını söyledi. Güngördü, “Yaşam şartlarının değişmesiyle birlikte, evinde yalnız yaşayan, sokağa çıkamayan ve birçok hastalıkla ve zorlukla yalnız başına kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarına her zaman öncelik veriyoruz” dedi.

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK

 

Pandemi döneminde de hastaneden ve eczaneden ilaç alımları, market alışverişleri, özel araç veya ambulansla aşıya götürülmeleri gibi kentte yaşayan 65 yaş üstü kişilere hizmetler sunulduğuna işaret eden Güngördü, pandemi sürecinde kentte yaşayan yaşlıları salgından koruma adına canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yaşlıların emeklilik dönemlerinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri gezi ve yemek gibi organizasyonlara pandemi nedeniyle ara verilirken, önümüzdeki süreçte de aktivitelere devam edileceğinin altını çizen Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi'nde 65 yaş üstü kişilere yönelik pilates ve çeşitli kurslar da düzenlendiğini hatırlatarak, Lapta’da bulunan Huzurevine her zaman yardımlarda bulunduklarını, son dönemde huzurevine yatak ve yorgan yardımı yapmaları yanında pandemi sonrası düzenledikleri sinema izleme gibi etkinliklerle de burada yaşayan yaşlıların mutluluğu için katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.

 

“GÜNGÜZ YAŞLI BAKIMEVİ’Nİ ÇOK YAKINDA HİZMETE KOYACAĞIZ”

 

 

Güngördü, ülkede, yaşlılara yönelik yaşlı bakım evlerinin eksikliğini ve yaşlıların sosyalleşebileceği alanların azlığının bölgede yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini etkilediğini dikkate alarak, önümüzdeki dönemde Gündüz Yaşlı Bakım Evi’ni hizmete koyacaklarını belirtti.

Güngördü, projesi hazırlanan merkezde, yaşlıların evlerinden servisle alınıp gün içerisinde merkezde kendi yaşıtlarıyla zaman geçirip sohbet edebilecekleri, çeşitli gezi, sosyal aktivitelerle keyifli zaman geçirebilecekleri, kurslara katılabilecekleri, psikolojik ve fiziksel bakım desteği alabilecekleri ve akşam saatlerinde de evlerine bırakılacakları bir merkez planladıklarını anlatttı.

Güngördü, yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan yaşlı gündüz bakım evinde, özellikle kendi imkânlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde yaşlılara destek hizmetleri vermek, aktivitelerini artırmak ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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