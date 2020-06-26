  • BIST 114.139
  • Altın 387,941
  • Dolar 6,8454
  • Euro 7,6771
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Guterres: "BM sözleşmesi'nin 75. Yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz"

» »
Guterres: "BM sözleşmesi'nin 75. Yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz"
Guterres: "BM sözleşmesi'nin 75. Yılında uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz." dedi.

Guterres, BM Sözleşmesi'nin 75. yılı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sözleşme birçok kişinin korktuğu 3. Dünya Savaşı'nı engellese de dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine, ırkçılık ve ekonomik eşitsizliklere çok sayıda küresel kargaşayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İnsanların siyasi kurumlara giderek güveninin azaldığını ve tüm bu kırılganlıklar karşısında dünya liderlerinin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Hiçbirimiz bundan sonra neyle karşılaşacağımızı tahmin edemeyiz, sisin ortasındayız." ifadesini kullandı.

Guterres, "BM Sözleşmesi'nin 75. yıl dönümünü kutladığımız bugün önümüze bakmalı ve uluslararası iş birliğini yeniden şekillendirmeliyiz. BM'yi, bölgesel örgütleri, uluslararası finansal kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getiren çok taraflı kapsayıcı bir ağa ihtiyacımız var." diye konuştu.

"21. YÜZYILDA HÜKÜMETLER ARTIK TEK SİYASİ GÜÇ DEĞİL"

21. yüzyılda hükümetlerin artık tek siyasi güç olmadığına işaret eden Guterres, küresel güçlerin aktif katılımı olmadan küresel yönetim mekanizmalarında anlamlı bir dönüşümün mümkün olmadığını kaydetti.

ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçler arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar "işlevsiz" olmadığına dikkati çeken Guterres, "Ortak sorunlarımızı anladığımızda, bizleri bölen sorunların aslında bizim için tehdit teşkil ettiğinin farkına vardığımızda bir uyanışın yaşanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore, Güney Kore'ye yönelik 'askeri eylem planlarını' askıya aldı24 Haziran 2020 Çarşamba 11:45
  • Moskova’da pandemi nedeniyle mayısta düzenlenemeyen Zafer Günü geçidi bugün yapılıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 10:14
  • Fransa’da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı24 Haziran 2020 Çarşamba 08:54
  • SunExpress Almanya için kapatma kararı23 Haziran 2020 Salı 22:05
  • Macron: “Türkiye, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermiyor”23 Haziran 2020 Salı 10:40
  • BM İnsan Hakları Konseyi İsrail aleyhindeki karar tasarılarını kabul etti23 Haziran 2020 Salı 08:43
  • İtalya buzulları küresel ısınmadan korumak için devasa muşambalarla kaplıyor21 Haziran 2020 Pazar 17:44
  • Göçmen karşıtı Hollandalı siyasetçi Wilders'in kardeşi: 'Bizim ailemiz de göçmen, eşi Türk kökenli'21 Haziran 2020 Pazar 09:02
  • Die Welt: Gazprom Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları aşmanın yolunu buldu20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • 'NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşması bizi tedbir almaya zorluyor'20 Haziran 2020 Cumartesi 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti