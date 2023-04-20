Güüneyde temel mal fiyatları mart ayında şubat ayına göre arttı

Tüketiciyi Koruma Hizmeti (TKH) tarafından hazırlanan güncellenmiş Tüketici Fiyat İzleme raporuna göre, gıda ve diğer temel tüketim mallarının perakende fiyatları Mart 2023'te artış gösteriyor.

Tüketiciyi Koruma Hizmeti (TKH) tarafından hazırlanan güncellenmiş Tüketici Fiyat İzleme raporuna göre, gıda ve diğer temel tüketim mallarının perakende fiyatları Mart 2023'te artış gösteriyor.

TKH’dan yapılan açıklamaya göre bu artışlar "temel olarak İstatistik Bürosunun açıkladığı verilerle tutarlı olarak Ocak-Mart 2023 dönemi için %9 olan gıda fiyatlarındaki enflasyonunun devam ettiğini yansıtıyor."

Özellikle, TKH tarafından yayımlanan Fiyat Gözlemevi'ne göre, diğerlerinin yanı sıra şarküteri (salam, sosis meze vs.) ağırlıklı ortalama satış fiyatı Mart 2023'te bir önceki aya (Şubat 2023) kıyasla %9,3'e varan bir artış kaydetti.

Ayrıca, ortalama yoğurt fiyatı %2,6'ya varan bir artış gösterirken, domates suyu fiyatı Şubat 2023'e kıyasla %10,4'e varan önemli bir artış kaydetmiştir.

Peynirin ağırlıklı ortalama fiyatı mart ayında Şubat 2023'e kıyasla %11,2'ye varan önemli bir artış gösterdi.

Yağın ağırlıklı ortalama fiyatı %6,7'ye varan bir artış kaydederken, bazı yağ türleri için %4,25'e varan bir düşüş kaydedildi.

Bakliyatta ise bazı ürünlerde fiyat %3,9'a kadar artarken, bazılarında %2,4'e kadar geriledi.

Dondurulmuş balıkların ağırlıklı ortalama fiyatı Mart 2023'te bir önceki aya göre %14,5'e varan bir artış gösterirken, bir balık türünde %16'ya varan bir düşüş kaydedildi.

Kahvaltılık tahılların fiyatında %6,6'ya varan bir artış görülürken, taze et/kümes hayvanları/tavşan fiyatında %3,2'ye varan bir artış kaydedildi.

Taze balık/yumuşakçalarda %33,5'lik etkileyici bir artış (büyük levrek) görülürken, yeşilliklerde %33,5'e varan fiyat düşüşleri görüldü.

Mart 2023'te bir önceki aya kıyasla alkolsüz içeceklerin fiyatında %4,7'ye varan, şişelenmiş suda %12,2'ye varan, kısmen suyu alınmış/buharlaştırılmış sütte %11,9'a varan, çocuk bezinde %9,5'e varan ve bebek mamasında %4,5'e varan artışlar kaydedildi.