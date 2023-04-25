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“Güzel Sanatlar Mart Sergisi” açılıyor

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Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 27 Nisan Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak
“Güzel Sanatlar Mart Sergisi” açılıyor

Açılışı yapılacak sergide, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmek üzere Şampiyon Meleklere ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablo da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 22 akademisyen sanatçısının imzasını taşıyan 50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Mart Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 27 Nisan Perşembe günü, saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin her ay sanatseverlerle buluşturduğu karma serginin, bu ay çok özel bir anlamı daha var. Güzel Sanatlar Mart Sergisi, Şampiyon Melekler’in anısına düzenlenecek. Sergide, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmek üzere Şampiyon Meleklere ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablo da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

 

Şampiyon Melekler Unutulmayacak!

Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen depreme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ni temsil edecekleri voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri hayatlarını kaybetmişti. Yakın Doğu Oluşumu; Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin anısını Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenecek ve 3 metrelik bronz Şampiyon Melekler Anıtı ile yaşatacağını açıklamıştı. Şampiyon Melekler Anıtı’nın tamamlanması için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının çalışmaları sürerken, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmek üzere Şampiyon Meleklere ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablo ilk kez Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

 

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Şampiyon Meleklerimizin acısını ve anısını her zaman içimizde taşıyacak, onları sanatın naifliği ile yaşatmaya devam edeceğiz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 441’inci sergisi olma özelliği de taşıyan sergi, 12 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Ödüllü akademisyen sanatçıların; resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini sanatseverlerle buluşturacak serginin küratörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün üstleniyor. 

27 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak olan Güzel Sanatlar Mart Sergisi’ni, açılışını yapacakları “en özel sergi” olarak niteleyen Doç.Dr. Erdoğan Ergün, “Adıyaman İsias Hotel’de kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu acıyı ve Şampiyon Meleklerimizin anısını her zaman içimizde taşıyacak, onları sanatın naifliği ile yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bütün halkımızı, Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmek üzere Şampiyon Meleklere ithafen Mehmet Narin tarafından yapılan tablonun da ilk kez sanatseverlerle buluşacağı Güzel Sanatlar Mart Sergimizin açılışına davet ediyoruz” dedi. 

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