Güzelyurt Şehir Tiyatrosu Adana’da sahne aldı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “OKB-OKB” adlı komedi oyununu Adana’da sahneledi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 7. Şehir Tiyatroları Festival’ine katılan Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.
Oyunda, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) olan insanların birbirlerinin takıntılarını görüp kaynaşan hastaların grup terapisi üzerinden nasıl tedavi edildiğini anlatıyor.
Laurent Baffie'nin yazdığı ve Jale Dinarlı'nın yönettiği oyununun, sahne amirliğini Şerife Hilkat Manicioğlu, ses-ışık efektini de Seylan Bolçocuk Zeybek üstlendi.
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