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Hadise şikayetçi oldu, üç ünlü ismin hapsi isteniyor

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Şarkıcı Hadise ile Reza Zarrab arasında ilişki olduğu yönündeki iddialar doğrultusunda ağır eleştiride bulunan magazin programı yorumcuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı.
Hadise şikayetçi oldu, üç ünlü ismin hapsi isteniyor

Bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında yorumcular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, şarkıcı Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la arasında ilişki olduğu iddiasıyla ağır eleştirilerde bulunmuştu.

“REZİL ETMEK İÇİN KÖTÜ YORUMLARDA BULUNDULAR”

Hadise, Serengil, Bali ve Arto’nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘hakaret’ suçundan şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise’nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab’ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaları avukatın teyit ettiğini ileri sürdü.

Bircan Bali-Arto-Seren Serengil (Soldan sağa)

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve bu yorumlarında doğrudan Hadise’yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Yürütülen soruşturmanın ardından iddianame düzenlendi.

SERENGİL’İN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında ‘sesli ve görüntülü hakaret'’ suçundan artırım yapılarak 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanıklar önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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