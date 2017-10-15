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“Halkın denize erişimini engelleyen faaliyetlere karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız!”

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“Halkın denize erişimini engelleyen faaliyetlere karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız!”
Girne İnisiyatifi açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Girne kenti plansız yapılaşma sebebiyle birçok sorunla boğuşmaktadır. Bir yandan çeşitli hükümetler döneminde amacına aykırı bir biçimde kullanılan emirnameler, öte yandan yerel idarenin denetim noktasındaki zafiyeti kenti bir sorunlar yumağı haline getirmiştir.

Girne İnisiyatifi olarak kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; yetkili makamlarla birçok defa gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeler, çeşitli tarihlerde gönderdiğimiz yazılı uyarılar ve yapmış olduğumuz eylemler ne yazık ki idareyi harekete geçirmekte başarısız olmuştur.

Anlayamadığımız bir biçimde gerek kaçak yapılarla mücadele konusunda gerekse dere yataklarına yapılan müdahaleler noktasında idare, elindeki yetkileri kullanmakta tereddüt etmekte ve kurumlarımız adeta ‘topu birbirine atmaktadır’.

Geçtiğimiz yıl içerisinde kaçak olarak inşa ettiği katlarla ülke gündemini epeyce meşgul eden Karaoğlanoğlu/Ayorgi bölgesindeki otel inşaatının yatırımcısı şimdi de halkın erişimine açık olması gereken kıyıyı işgal etmeye başlamıştır.

Kıyıda gerçekleştirilen müdahaleler bilgimize geldiği andan itibaren başta Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Şehir Planlama Dairesi olmak üzere ilgili kurumlar konuyla alakalı olarak tarafımızdan yazılı olarak bilgilendirilmiş ve bu hukuka aykırı uygulamaya müdahale etmeleri istenmiştir. Buna karşın aradan geçen süre içerisinde hiçbir müdahalede bulunulmadığı gözlenmektedir. İdarenin bu kadar açık bir yasa dışılığa karşı sergilediği kayıtsızlığı anlamak da kabul etmek de mümkün değildir!

Anayasamız ve yürürlükte bulunan mevzuatımız uyarınca halkın denize erişimi hiçbir biçimde engellenemez. Bunun yanında ilgili şirkete verilen Planlama Onayı'nda açıkça belirtilen koşullara da tamamen aykırı bir şekilde kıyıda gerçekleştirilmekte olan faaliyetler sebebiyle halkın denize erişimi açık bir biçimde engellenmektedir. Ayrıca yasal olarak Girne Belediyesi’ne devredilmesi gereken alan da işgal edilmekte, yani halkın ortak malı gasp edilmektedir.

Bu gerekçeler ışığında, yapmış olduğumuz tüm görüşme ve yazışmalar neticesinde harekete geçirmeyi başaramadığımız idare ile ilgili yasal tüm haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi ve kısa bir süre içerisinde bağımsızlığından kuşku duymadığımız yargıya başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

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