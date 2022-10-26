  • BIST 3.943,73
  • Altın 994.997
  • Dolar 18.6075
  • Euro 18.6959
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Harry Potter yazarı JK Rowling’e bir destek de ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ten geldi

»
Bir süredir cinsiyet kimliği ve trans hakları hakkındaki açıklamaları yüzünden eleştirilerin hedefinde olan Harry Potter yazarı JK Rowling'e bu defa destek geldi.
Harry Potter yazarı JK Rowling’e bir destek de ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ten geldi

Beyaz perdeye uyarlanarak sinema dünyasında da geniş bir hayran kalitesine sahip olan fantastik dünyanın popüler serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı da yarattığı dünya kadar popüler.

Ancak JK Rowling, kazandığı bu başarıya rağmen son zamanlarda özellikle cinsiyet kimliği ve trans hakları konusunda yaptığı açıklamalar yüzünden pek çok kişinin tepkisini aldı. Hatta Rowling, yarattığı serinin oyuncuları tarafından da sert eleştiriler aldı.

Bir süredir sosyal medyada da evi ifşa edilen ve ölüm tehditleri alan yazara bu defa ünlü bir oyuncudan destek geldi. Harry Potter serisinde Lord Voldemort’u canlandıran Ralph Fiennes, New York Times ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi:

“JK Rowling, kendini bulmak isteyen küçük çocuklar için bu harika kitapları yazdı. Nasıl daha iyi, daha güçlü, daha etik bir insan olmakla ilgili… Ona yöneltilen sözlü taciz iğrenç ve dehşet verici. Yani, kadınlar hakkında söylediklerine kızmalarını anlayabiliyorum. Ama müstehcen, aşırı sağcı bir faşist değil. Sadece, ‘Ben bir kadınım ve bir kadın olduğumu hissediyorum ve bir kadın olduğumu söyleyebilmek istiyorum’ diyen bir kadın.”

Harry Potter yazarı uzun zamandır transfobik olmakla suçlanıyor olsa da bu iddiayı reddediyor.

Rowling, 2020’de cinsiyet kimliği ve trans hakları konusunda bir makale yayınladığından beri sosyal medyada tehditler alıyor. Hatta ünlü yazar, ağustos ayında, sahnede saldırıya uğrayan Salman Rüşdi ile ilgili endişelerini dile getirdikten sonra aldığı bir ölüm tehdidini tweetledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnny Depp’e yeniden mahkeme yolları gözüktü25 Ekim 2022 Salı 20:10
  • Kanye West’e ünlü isimlerden eleştiri yağdı24 Ekim 2022 Pazartesi 21:55
  • İklim aktivistleri Monet’in tablosuna patates püresi fırlattı24 Ekim 2022 Pazartesi 13:25
  • Netflix, Kraliyet’i kızdırdı: “Zalimce ve duyarsız”24 Ekim 2022 Pazartesi 09:41
  • Meghan Markle, Naomi Campbell, Anna Wintour… Ünlü şef garsondan şaşırtıcı iddialar23 Ekim 2022 Pazar 19:51
  • Hande Yener sahnede bayıldı23 Ekim 2022 Pazar 18:59
  • Kral 3’üncü Charles’ın yaptığı resmin baskısı tahmin edilen fiyatın 10 katına satıldı22 Ekim 2022 Cumartesi 21:42
  • Güzelyurt Şehir Tiyatrosu Adana’da sahne aldı21 Ekim 2022 Cuma 21:13
  • Kadınları aşağıladığı iddia edilen Meghan Markle’a eleştiri yağdı21 Ekim 2022 Cuma 20:39
  • Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor20 Ekim 2022 Perşembe 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti