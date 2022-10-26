Harry Potter yazarı JK Rowling’e bir destek de ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ten geldi

Bir süredir cinsiyet kimliği ve trans hakları hakkındaki açıklamaları yüzünden eleştirilerin hedefinde olan Harry Potter yazarı JK Rowling'e bu defa destek geldi.

Beyaz perdeye uyarlanarak sinema dünyasında da geniş bir hayran kalitesine sahip olan fantastik dünyanın popüler serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı da yarattığı dünya kadar popüler.

Ancak JK Rowling, kazandığı bu başarıya rağmen son zamanlarda özellikle cinsiyet kimliği ve trans hakları konusunda yaptığı açıklamalar yüzünden pek çok kişinin tepkisini aldı. Hatta Rowling, yarattığı serinin oyuncuları tarafından da sert eleştiriler aldı.

Bir süredir sosyal medyada da evi ifşa edilen ve ölüm tehditleri alan yazara bu defa ünlü bir oyuncudan destek geldi. Harry Potter serisinde Lord Voldemort’u canlandıran Ralph Fiennes, New York Times ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi:

“JK Rowling, kendini bulmak isteyen küçük çocuklar için bu harika kitapları yazdı. Nasıl daha iyi, daha güçlü, daha etik bir insan olmakla ilgili… Ona yöneltilen sözlü taciz iğrenç ve dehşet verici. Yani, kadınlar hakkında söylediklerine kızmalarını anlayabiliyorum. Ama müstehcen, aşırı sağcı bir faşist değil. Sadece, ‘Ben bir kadınım ve bir kadın olduğumu hissediyorum ve bir kadın olduğumu söyleyebilmek istiyorum’ diyen bir kadın.”

Harry Potter yazarı uzun zamandır transfobik olmakla suçlanıyor olsa da bu iddiayı reddediyor.

Rowling, 2020’de cinsiyet kimliği ve trans hakları konusunda bir makale yayınladığından beri sosyal medyada tehditler alıyor. Hatta ünlü yazar, ağustos ayında, sahnede saldırıya uğrayan Salman Rüşdi ile ilgili endişelerini dile getirdikten sonra aldığı bir ölüm tehdidini tweetledi.