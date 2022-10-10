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Heidi Klum ve kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu

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Dünyaca ünlü manken Heidi Klum ve kendi gibi model kızı Leni Klum, bir tanıtım için iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiler.
Heidi Klum ve kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu

49 yaşındaki Alman manken Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Klum’la yeni bir fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz verdi.

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Sun’ın haberine göre, iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni sonbahar/kış 2022 kampanyasında “bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevginin ikonları” temasıyla olarak rol aldılar.

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Bu kampanya, model anne kızın birlikte ilk çalışması değil. Heidi ve Leni, Aralık 2020’de de Vogue dergisinin kapağı için ortak bir fotoğraf çekimi yaptılar.

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Flavio Briatore…

Heidi Klum'un, İtalyan iş insanı Flavio Briatore'den olan 2009 doğumlu kızı Leni’yi, Klum'un eski eşi şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.

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Heidi Klum, Seal…

1997-2002 yılları arasında saç tasarımcısı Ric Pipino, 2005-2014 yılları arasında şarkıcı Seal ile evli kalan Heidi Klum’un toplamda 4 çocuğu var ve 2019’dan beri de müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

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