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Hong Kong'da seçimleri demokrasi yanlıları kazandı

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Hong Kong'da altı aydır devam eden protesto gösterilerinin ardından yapılan yerel seçimlerde özel idare bölgesinin lideri Lam hezimete uğradı. Sandıktan demokrasi yanlısı grup zaferle çıktı.
Hong Kong'da seçimleri demokrasi yanlıları kazandı

Çin ve yerel hükümet karşıtı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Çin'in özel idare bölgesi Hong Kong'da pazar günü halk sandık başına gitti. Altı aydır protestoların devam ettiği Hong Kong'da yerel seçimlere rekor düzeyde katılım oldu.

Yerel RTHK televizyonu demokrasi yanlısı grubun Hong Kong'daki 18 şehir meclisinde 452 sandalyenin 390'ını kazanarak çoğunluğu elde ettiğini duyurdu.

Çin'e bağlılığıyla bilinen özel idare bölgesinin başkanı Carrie Lam seçim sonuçları üzerine yaptığı açıklamada "Yönetim tabii ki vatandaşlarının görüşünü mütavazı bir şekilde dinleyecek ve bununla ilgili ciddi olarak düşünecektir" dedi. Yerel seçimler Lam için bir güven oylaması olarak görülüyordu.

Çin Hong Kong'daki seçimlerle ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmasa da Dışişleri Bakanı Vang Yi Japonya'ya yaptığı ziyarete sırasında "Ne olursa olsun Hong Kong Çin'in bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Vang "Hong Kong'u karıştırma ya da rafahına ve istikrarına zarar verme yönündeki hiçbir girişim başarılı olamayacak" dedi. 

Hong Kong'da haziran ayından beri devam eden gösterilerin hedefinde Lam da bulunuyordu. Zanlıların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkiyle başlayan gösteriler zamanla Hong Kong yönetimini protestoya dönüştü. Göstericiler serbest seçimlere gidilmesini, göstericilere uygulanan polis şiddetinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve 4 binden fazla tutuklunun serbest kalmasını istiyor. Hong Kong yönetimi lideri Carrie Lam'in istifa etmesi de göstericilerin talepleri arasındaydı.

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