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House M.D, Türkiye’ye uyarlanıyor

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‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Vatanım Sensin’ gibi dizileri yöneten Taylan Biraderler, kulislerde dolaşan bilgilere göre, ünlü Amerikan dizisi ‘Dr. House’un yerli uyarlaması üzerine çalışıyor.
House M.D, Türkiye’ye uyarlanıyor

‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Vatanım Sensin’ gibi dizileri yöneten Taylan Biraderler, kulislerde dolaşan bilgilere göre, ünlü Amerikan dizisi ‘Dr. House’un yerli uyarlaması üzerine çalışıyor.

Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre medikal drama tarzındaki dizinin senaryosu Berkun Oya imzası taşıyor. Senaryosu çok beğenilen dizinin sürpriz bir kanalda seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Orijinal ismi ‘House M.D’ olan dizi, uzman doktor Gregory House ve üç kişilik ekibinin hastanede başlarından geçen olayları konu alıyor.

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