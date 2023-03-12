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Hristodulidis’ten Tatar’a AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda yanıt

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Hristodulidis’ten Tatar’a AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda yanıt
Hristodulidis’ten Tatar’a AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda yanıt

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, kamuoyu önünde sorumluluk yükleme oyununa girmesinin söz konusu olmadığını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili imaj yöntemiyle iletişimsel yaklaşımların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi eski Başkanı Spiros Kiprianu için dün düzenlenen anma töreninde konuşan Hristodulidis, daha önce de söylediği gibi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kamuoyu önünde tartışmaya girmeyeceğini kaydetti.

 

Habere göre, Hristodulidis, Tatar’ın AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasıyla ilgili açıklamalarına karşılık, Tatar’dan farklı bir açıklamayı zaten beklemediğini ve Tatar’ın, AB’nin Kıbrıs Türk toplumu için önemini bildiğinden emin olduğunu belirtti.

 

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın da aynı görüşte olmasıyla birlikte finansal düzenlemeler ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü bulunduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmaların kamuoyu önünde yapılmayacağını vurgulayan Hristodulidis, çözüm için gösterilen çabalarda ciddi olunması gerektiğini ve kendisini, konunun özünün ilgilendirdiğini söyledi.

Hristodulidis, Rum tarafının, konunun özüne ilişkin mümkün olan her şeyi yaparak çıkmazın aşılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını hedeflediğini kaydetti.

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