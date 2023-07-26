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“Hükümetin küçük ölçekli işletmelere yönelik sözlerini tutmasını bekliyoruz”

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetin küçük ölçekli işletmelere yönelik sözlerini tutmasını bekliyoruz” dedi.
“Hükümetin küçük ölçekli işletmelere yönelik sözlerini tutmasını bekliyoruz”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, küçük ve orta ölçekli esnafın sorunlarını dile getirdi

Dernek açıklamasında küçük esnaf ve sanayicinin elektrik kesintileri, pandemi ve sonrasındaki borçlar, finans kaynağı sıkıntısı, artan hammadde fiyatları, ağır vergi yükümlülükleri gibi sorunlar nedeniyle sorun yaşadığı belirtildi.

Yeni Ercan Havaalanındaki elektrik kesintilerinin gündemde önemli yer tutması eleştirilen açıklamada, “Ülkemize yapılan her yatırım kıymetli ve halkımız için bir kazançtır. Yermek yerine övmeyi, övünmeyi bilmeliyiz. Yatırımda emeği geçen herkesi tebrik ederiz, küçük aksaklıklarında ivedilikle çözüleceğine olan inancımız tamdır.” denildi.

Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına verdikleri sözleri tutma çağrısında bulunulan açıklamada, 5-10 kişi çalışan işletmelere destek sözünün tutulması beklentisi dile getirildi.

Açıklamada, “Bakanlarımız, Bakanlar Kurulu üyelerimiz, zatı muhterem bürokratlarımız, bu ülkede sadece sandık kurulduğunda aklınıza gelen küçük esnafın size iki çift lafı var; Sandıklar kurulduğunda karşımıza geldiğinizde sizden elektrik alamayacağız, trafomuz patlayacak, kablolarımız yanacak,  elektriğimiz kesilecek. ” ifadeleri kullanıldı.

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