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İdris'ten Berova'ya gönderme: “İstifanızdan moralim çok bozuk..."

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İdris'ten Berova'ya gönderme: “İstifanızdan moralim çok bozuk..."
Eğitim Bakanı Özdemir Berova'nın DP'deki Bakanlık görevinden istifa edeceğini duyurmasına ilişkin açıklamada bulunan TDP Genel Sekreteri İdris, kendisine yalancı nitelemesinde bulunan Berova'ya göndermede bulundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Eğitim Bakanı Özdemir Berova, kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Seçim tarihinin belirlenmesi ile birlikte, DP’deki vekillik görevinin sona ereceğini, henüz hangi partiden aday olacağına karar vermediğini” duyurmuştu.

Konuya ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, kendisine müfredat açıklamaları nedeniyle “yalancı” nitelemesinde bulunan Berova’ya göndermede bulundu.

İdris, “Moralim çok bozuk. Sn. Berova istifa ediyormuş. Hani biz karşı karşıya programa çıkıp eğitimi konuşacaktık. Hatırlarsan bana yalancı demiştin” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Neyse sen bunlarla uğraşma. Senin düşünecek daha önemli sorunların var. Eğitimi konuşacak zamanın yok. Hele hele bu işten anlamayıp da koltuğu yine de korumak daha da zor. Sen bunlarla zaman harcama. Koltuğu kurtarmak için hangi partiyi seçeyim diye düşün dur. Sana kolay gelsin."

 

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