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İklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı

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Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli aktivist Greta Thunberg, çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı.
İklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı

Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından otobüse bindirilerek bölgeden götürüldü.

Polisin gözaltına aldığı Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman salıverileceği ise henüz bilinmiyor.

Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Almanya’nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, bugünkü eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden Alman polisi, daha sonra eylemcileri çembere alarak kimlik kontrolü yapmış ve yaklaşık bir saat bölgede bekletmişti.

Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilenmiş, Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralanmıştı.

Atlı polisin bir çevrecinin üzerinden geçmesini görüntüleyen ve üzerinde basın yeleği bulunan İlboğa görüntülenmekten rahatsız olan polisin kendisine üç kez copla vurması sonucu yere düşmüştü.

Polisin sıktığı göz yaşartıcı gazdan da etkilenen İlboğa olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilmişti.

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