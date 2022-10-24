  • BIST 3.982,19
  • Altın 985.74
  • Dolar 18.6023
  • Euro 18.2753
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İklim aktivistleri Monet’in tablosuna patates püresi fırlattı

»
Almanya'da Letzte Generation adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" serisinde yer alan bir eserine patates püresi attı.
İklim aktivistleri Monet’in tablosuna patates püresi fırlattı

Grubun Twitter’dan yaptığı paylaşımdaki görüntüde, biri kadın iki kişi ellerindeki kapların içindeki püreyi, değeri 110 milyon doların üstünde olan ünlü esere fırlattıktan sonra ellerini yapışkanla tablonun altındaki duvara yapıştırdığı görülüyor.

Paylaşımda ayrıca, tabloya patates püresinin atıldığı belirtilerek, “Bu Monet’i (tabloyu) sahne, kamuoyunu da seyirci yapıyoruz. Fosil ilerleyişin hepimizi öldürdüğünün topluma yeniden hatırlatılması için bir tabloya patates püresi atılması gerekiyorsa o zaman size bir tablo üzerine patates püresi veriyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Eylemi gerçekleştiren kadın da “İnsanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor. Bir iklim felaketinin içindeyiz. Sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerine domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz? Bilimin 2050’de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak.” diye seslendi.

Brandenburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mario Heinemann, olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını ve haklarında mekana izinsiz girme ve mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Barberini Müzesi’nden yapılan açıklamada, tablonun incelemeye alındığına işaret edilerek, resmin camla kaplı olduğu için hiçbir zarar görmediği ve 26 Ekim’de tekrar sergileneceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da son dönemde çeşitli eylemler gerçekleştiren “Son Kuşak” grubu, siyasetçilerin iklim değişikliğine karşı etkili önlemler almasını talep ediyor.

İngiltere'de 14 Ekim’de benzer bir olay yaşanmış, “Just Stop Oil ” (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra’daki National Gallery’de sergilenen Vincent Van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosuna domates çorbası fırlatmıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınları aşağıladığı iddia edilen Meghan Markle’a eleştiri yağdı21 Ekim 2022 Cuma 20:39
  • Mamut Art Project 10’uncu yılını kutluyor20 Ekim 2022 Perşembe 12:55
  • Atom bombasının mucidi, "Nasıl olsa kullanılmaz..." diye düşünmüş20 Ekim 2022 Perşembe 12:55
  • Pixar'ın Coco filmine ilham verdiği söylenen Meksikalı kadın, 109 yaşında vefat etti19 Ekim 2022 Çarşamba 22:17
  • Ahmet Erman Karagöz’ün ‘Visions of Venus’ İsimli Sergisi  ARUCAD Art Space’te Açılıyor.19 Ekim 2022 Çarşamba 12:16
  • Kadın Ticaretini Gör’ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı gerçekleşti19 Ekim 2022 Çarşamba 12:01
  • Say geliyor19 Ekim 2022 Çarşamba 11:34
  • Victoria Beckham dövme sildirdi, dedikodular başladı17 Ekim 2022 Pazartesi 20:23
  • Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu Zeytinlik / Templos Koruma İnisiyatifi heyetini kabul etti17 Ekim 2022 Pazartesi 18:21
  • Fenomen dizi The Crown yüzünden Netflix ve Kraliyet Ailesi karşı karşıya17 Ekim 2022 Pazartesi 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti