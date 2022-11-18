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İklim aktivistleri yeni hedefleri Andy Warhol’un eserine un döktü

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Daha önceki protestolarında Van Gogh ve Goya gibi sanatçıların eserlerini hedef alan iklim aktivistlerinin bu seferki hedefi Milano'da Andy Warhol tarafından boyanan bir araca sekiz kilo un döktü.
İklim aktivistleri yeni hedefleri Andy Warhol’un eserine un döktü

İklim değişikliği sorunlarına farkındalık yaratmaya çalışan aktivistlerin bu seferki hedefi  Milano'da bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir araba oldu. İklim aktivistleri arabaya sekiz kilo un döktü

 

Last Generation grubundan olduğu öğrenilen dört aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracı hedef aldı. Gruptaki diğer iki kişi ellerini yere yapıştırdı ve güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek çıkartılmaya çalışıldı.

Atkivistler yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.

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