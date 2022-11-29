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İngiliz hükümeti enerji tasarrufunu teşvik için kampanya başlattı

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İngiliz hükümeti, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle halkın enerjiyi daha tasarruflu ve etkin kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla kitlesel iletişim kampanyası başlattı.
İngiliz hükümeti enerji tasarrufunu teşvik için kampanya başlattı

Hükümet, enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, halkın enerjiyi bilinçli ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik eden “Hane halkına destek” adlı bir kitlesel iletişim kampanyasını yürürlüğe soktu.

Kampanyanın ilk adımı olarak ise, evlerde ısı yalıtımının artırılması, su ve kalorifer kazanlarının derecelerinin azaltılması ve evlerin kullanılmayan alanlarındaki kalorifer peteklerinin kapatılması gibi tavsiyelerin yer aldığı resmi bir internet sitesi (helpforhouseholds.campaign.gov.uk) kullanıma açıldı.

İnternet sitesinde kalorifer kazanının sıcaklık ayarının kısılmasıyla yılda 100 sterlin, kullanılmayan peteklerin kapatılmasıyla 70 sterlin, kapı ve pencerelere ısı yalıtımı yapılmasıyla ise yılda 70 sterlin tasarruf edebileceği belirtildi.

İngiliz hükümeti tarafından iletişim kampanyasının toplam maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İngiliz The Times gazetesinin konuya ilişkin haberinde kampanyanın kamuya maliyetinin yaklaşık 25 milyon sterlin seviyesinde olduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümetinin Sosyal Konut Proje ve Planlamasından Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, daha önce, “Yapacağımız ve yapmamız gereken şey, insanları enerji kullanımının nasıl en aza indirileceği konusunda yetkili tavsiye kaynaklarına yönlendirmek.” İfadesini kullanmıştı. 

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