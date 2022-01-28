İngiltere’ de Kanalizasyoncular Günde 18 Bin Liraya Çalışıyor

İngiltere'de bir kanalizasyon görevlisinin paylaştığı video her gün uğraştığı zorluk ve pisliği gözler önüne sererken, günde bin sterlin yani yaklaşık 18 bin TL gibi bir fiyata çalıştıkları ortaya çıktı.

İngiltere’de kanalizasyonlarda meydana gelen tıkanıkları açmak için insan dışkılarıyla dolu havuza dalmak zorunda kalan birinin günde yaklaşık bin sterlin yani 18 bin TL gibi bir ücret kazandığı ortaya çıktı.

Avustralyalı bir kanalizasyon işçisi, kahverengi atıklarla dolu bir kanalizasyon tesisi tankına dalmak için “istekli” olanlar için aldığı maaşı açıkladı.

Tepeden tırnağa koruyucu kıyafetlerle kanalizasyona giren işçiler, bu anların görüntülerini paylaştı.

Avustralyalı işçi, tıkanmış bir hava difüzörünü kontrol etmek için kanalizasyona dalacağını belirtirken, kıyafetlerini giyinip hazırlanırken görüntülerini paylaştı.

Adamın kanalizasyon tankının derinliklerine düşmesini önlemek bir iple bağlanırken içerideki olası tıkanıklığı tespit etmek için kaskın içine bir GPS takıldı.

Kanalizasyon işçisi, tankın zifiri karanlık olduğunu ve bir işçinin elleriyle “etrafını hissederek” difüzör tıkanıklığını kontrol etmesi gerektiğini ekledi.

İş bittikten sonra kapsamlı bir temizlik rutini gerektiğini belirtirken, gayet kapsamlı bir prosedürleri olduğunu açıkladı.

İngiliz The Daily Star gazetesi, konuyu haberleştirirken, olayın ortaya çıkmasının ardından Twitter’dan mesajlar yağdı. Bir kullanıcı, “Kardeşim, vergimin nereye gideceğini seçebilseydim, bu adamlara seve seve para gönderirdim”.

Bir diğeri şöyle yazdı: “Artık hepimiz efsanelerin nasıl var olduğunu biliyoruz. Umarım ki bir sızıntı yaşamıyorlardır.” dedi.

Görevliler, kanalizasyon sistemlerinde büyük tıkanmalara ve tıkanmalara neden olabileceğinden, insanların bebek mendillerini veya hijyenik pedleri asla tuvalete atmaması gerektiği konusunda uyardı.