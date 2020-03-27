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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hafif koronavirüs semptomları gösteriyordum. Tıbbi tavsiye üzerine test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Gelecek perşembe gününe kadar kendimi evde tecrit edeceğim.” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Belirtilerin hafif olması sayesinde evden çalışabildiğini kaydeden 41 yaşındaki Hancock, durumunun kötüleşmemesi halinde gelecek perşembe ofisine dönerek salgınla ilgili mücadeleye orada devam edeceğini bildirdi.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson da Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetmişti.

İngiltere’de önceki gün tahtın varisi Galler Prensi Charles’a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

Ayrıca Hancock’ın yardımcılarından Nadine Dorries de 11 Mart’ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastalığı hafif atlatan 62 yaşındaki Dorries, iyileştikten sonra görevine dönmüştü.

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