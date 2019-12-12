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İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?

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İngiltere'de bugün 2015'ten bu yana üçüncü kez genel seçim yapılıyor. TSİ 10:00'da başlayacak oy verme işlemi, TSİ 01:00'e kadar sürecek. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili belirsizliği çözmesi umulan seçim öncesi yapılan tüm kamuo
İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?

İngiltere'de bugün 2015'ten bu yana üçüncü kez genel seçim yapılıyor. TSİ 10:00'da başlayacak oy verme işlemi, TSİ 01:00'e kadar sürecek. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili belirsizliği çözmesi umulan seçim öncesi yapılan tüm kamuoyu yoklamaları, iktidardaki Muhafazakar Parti'yi önde göstermişti. Ancak gerek 2016'daki Brexit referandumunun gerekse de 2017'deki son genel seçimin, araştırma şirketlerinin öngörülerinden farklı sonuçlanması nedeniyle yeni parlamento aritmetiği ile ilgili olarak kimse iddialı tahmin yapamıyor. "Taktik oy" ve "yeni seçmen" faktörleri de tabloyu daha da öngörülemez kılıyor.

2016'daki referandum sonrası göreve gelen ve 2017'deki seçimde Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybeden dönemin başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May, Brexit Anlaşması'nı Parlamento'dan geçiremedi. May'in istifası sonrası Temmuz ayında parti lideri seçilen ve başbakan olan Boris Johnson da, AB'yle yeni bir anlaşmaya varmasına karşın, tıpkı May gibi anlaşmayı Parlamento'dan geçirmekte başarısız oldu.

Johnson erken seçimle Parlamento'da çoğunluğu elde etmek ve 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirmek istiyor. İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise AB'yle 3 ay içinde "yumuşak Brexit" öngören yeni bir anlaşmaya varacağını, 6 ay içinde anlaşmayı referanduma sunacağını söylüyor. İkinci referandumdan "Hayır" sonucu çıkması halinde İngiltere AB'de kalacak.İngiltere'de bugünkü seçimin sonucunun ülkede özellikle başta gelecek nesiller olmak üzere toplumun tüm kesimleri üzerinde önemli etkileri olacak. Bunun iki nedeni var. Birincisi Muhafazakar Parti'yle ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Brexit sürecine yönelik yaklaşımlarının çok farklı olması. İkincisiyse iki partinin, özellikle de Boris Johnson ve Jeremy Corbyn'nin liderliğinde, seçmene bambaşka sosyal ve ekonomik vizyonlar vadetmeleri.

Ülkede dar bölge seçim sistemi uygulanıyor. Yani 650 seçim bölgesinde oy oranı ne olursa olsun en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor. İngiltere'de siyaset son dönemde önemli ölçüde Brexit yanlıları ve karşıtları ekseninde şekilendiği için birçok seçim bölgesinde seçmenler Brexit tercihlerine göre "taktik oy" kullanabilir.

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