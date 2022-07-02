İngiltere’de ev almak için “aile boyu mortgage” geliyor

İngiltere’de gündem 50 yıllık ev ve konut kredileri… Son dönemde bu yönde bir isteğin olduğunu düşünen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve kurmayları, kredi çeken kişiden çocuklarına aktarılabilecek 50 ve daha uzun süreye yayılan krediler için çalışmalara başladı.

Konut piyasasını hareketlendirmek isteyen Johnson’a yakın kaynaklar, krediyi çeken kişi öldüğü zaman çocuklarına miras kalacak kredi için harekete geçildiğini duyurdu. Uzun süre sebebiyle ev sahiplerinin daha çok para ödeyeceği ama aylık daha düşük paralar ödeyerek krediyi tamamlayacağı belirtildi.

Johnson, “İnsanların ev sahibi olmaları için her türlü yaratıcı yola başvurmalıyız” demişti.