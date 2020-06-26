İngiltere'de hastanelerdeki ölüm oranı yüzde 6'dan yüzde 1.5'a geriledi

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, İngiltere'de hastanelerdeki Covid-19 hastalarını hayatını kaybetme oranının düştüğünü değerlendirdi.
Nisan ayı ile Haziran arasında yapılan karşılaştırmaya göre, oran yüzde 6'dan yüzde 1.5'a gerilemiş durumda.
Bu gerilemede, tedavi noktasında kaydedilen gelişmelerin, hasta sayısındaki azalmanın ve mevsimsel etkenlerin rolü oynadığı düşünülüyor.
Hastalığın pik yaptığı 8 Nisan'da hastanede bulunan 15 bin 468 kişiden 899'u (yüzde 6'sı) hayatını kaybetmişti.
21 Haziran'da tedavi altında olan 2 bin 698 kişiden 30'u hayatını kaybetti.
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