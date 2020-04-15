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İngiltere’de her beş ölümden biri koronavirüs kaynaklı

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İngiltere’de her beş ölümden biri koronavirüs kaynaklı
İngiltere’de her beş ölümden biri koronavirüs kaynaklı

İngiltere ve Galler’de her beş ölümden birinin koronavirüs kaynaklı olduğu açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin 3 Nisan’la biten hafta için açıkladığı istatistiklere göre 3 bin 475 kişinin ölüm belgesinde koronavirüs yer aldı.

Haftalık ölüm sayısı da bu artışla 16 bini geçti.

Bu sayı, son beş yılda aynı haftada yaşanan ölümlerin ortalamasından 6 bin daha fazla.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Sir David Spiegelhalter, 6 binlik artış ile 3 bin 475 koronavirüs ölümü arasındaki farkın incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bu fark, diğer sağlık sorunları olanların koronavirüs nedeniyle hastaneye gitmemesinden veya sokağa çıkma yasağının tetiklediği akıl sağlığı sorunlarından kaynaklanabilir.

İngiltere’de huzurevlerinde de çok fazla ölüm gerçekleşti. Ülkedeki 11 bin 300 huzurevinde 410 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

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