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İngiltere’de yaklaşık 200 göçmen çocuk kayboldu

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İngiltere'de sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybolduğu ortaya çıktı.
İngiltere’de yaklaşık 200 göçmen çocuk kayboldu

İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolduğu, çoğunun daha sonra takip edilerek bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Simon Murray, Lordlar Kamarası’nda yaptığı açıklamada, sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybolduğunu kaydetti. Murray, hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolan çocukların çoğunun daha sonra takip edildiğini ve bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklar arasında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 kişinin olduğunu, çocukların yüzde 88’inin Arnavutluk uyruklu olduğunu aktaran Murray, “çocukların kaybolma nedeniyle ilgili genelleme yapmanın” yanlış olacağını ifade etti.

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