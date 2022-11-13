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Instagram’ın ünlü çapkını Dan Bilzerian’dan flört tavsiyeleri

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Sosyal medyanın en çapkın erkeklerinden biri olan, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkat çeken Dan Bilzerian, kadınlarla flört etme konusunda genç erkeklere tavsiyelerde bulundu.
Instagram’ın ünlü çapkını Dan Bilzerian’dan flört tavsiyeleri

Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan, kadınlarla ilişkileri pek çok sosyal medya kullanıcısının dilinde olan Dan Bilzerian, kadınlarla flört etmenin en iyi yollarını açıkladı.

Sosyal medyada özellikle cinsel hayatıyla övünmekten kendini alamayan, zenginliğini gözler önüne seren ve sürekli birden fazla kadınla fotoğraflar paylaşan Bilzerian’ın kadınlarla flört konusunda iki önemli tavsiyesi var:

1. KENDİNE GÜVEN

Bir podcast’e konuk olan 41 yaşındaki Bilzerian, 18 yaşındaki genç erkeklere, kur yaparken ilk olarak kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylüyor:

“Bence dışarı çıkıp bir grup kıza gidip onlara ‘Ah, bence çok güzelsiniz, size bir içki ısmarlayabilir miyim?’ gibi yaklaşmamak gerek. Sadece onlara yaklaşıp onlarla konuşmak, sohbet etmek ve konuşurken rahat olmak yeterli. Bu, kulağa kolay gelse de genç erkeklerin çoğu (ben de gençken) için zor.”

2. REDDEDİLMEYE ALIŞ

Bilzerian, gidip konuşmanın ve sonunda reddedilme ihtimalinin endişelendirici olduğunu bildiğini belirtirken sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Sadece git onlarla konuş, buna alış, reddedilmeye de alış. Bu benim için büyük bir şeydi. Ancak reddedilmeyi kafaya takmayı bıraktığımda bir engeli atladığımı hissettim.”

Instagram’ın popüler ismi, nihayet üniversiteye gittiğinde endişelerini umursamadığını söylüyor: “Sonunda üniversiteye gittiğimde bu umurumda değildi. Ve o kadar çok kızla konuştum ki, biri bana vursa ne fark eder ki? Umursamayı bıraktığınızda, çok daha iyisini yapmaya başlarsınız.”

DAN BILZERIAN KİMDİR?

7 Aralık 1980 doğumlu olan Dan Bilzerian, Amerika Donanması’nın özel kuvvetlerine girdi. Ardından da Florida Üniversitesi’ne gitti. Instagram’da paylaştığı görkemli hayatının kaynağının Wall Street’te başarılı bir girişimci olan babasından geldiği düşünülüyor. Ancak Bilzerian, aynı zamanda 2009 Poker World isimli yarışmaya katılarak yüksek miktarda para kazandı. Ardından da bir online poker odasının kurucu ortağı oldu. 30 yaşından önce kalp krizi geçirdi, hatta bazı kaynaklar 41 yaşındaki Bilzerian’ın üç defa kalp krizi geçirdiğini belirtiyor.

Bilzerian geçtiğimiz temmuz ayında da bir fotoğraf paylaşarak evlendiğini duyurmuştu. Ancak pek çok kişi bunun göstermelik bir evlilik olduğunu ya da yalan olduğunu ileri sürdü. Nitekim fenomen isim, evlilik haberinden sonra da şaşaalı hayatına devam ediyor.

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