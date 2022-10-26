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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi

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Doludizgin aşklarını nişan töreni ile taçlandıran çift, Roma'daki gelin damat pozlarıyla evlendiklerini duyurdu.
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2 yıl önce ilişkilerini duyurmuştu.

Aşk 101 dizisi ile ün kazanan 21 yaşındaki Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile şöhret yakalayan 30 yaşındaki Beydemir'in ilişkileri, hayranları tarafından da beğeni ile karşılanıdı.

İlişkileri doludizgin süren çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Roma'da evlendiler
O günden bu yana düğün günleri merakla beklenen çift, hayranlarını şaşırttı.

Düğün hazırlığı sürecini sessiz sedasız sürdüren ikili, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

Roma'da dünyaevine giren çift, gelinlik ve damatlıkla pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

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