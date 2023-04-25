İpek Koza Günleri için geri sayım başladı

Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 18. Kıbrıs İpek Koza Günleri 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu yıl Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile kapsamı değiştirilen organizasyon ile ilgili Beylerbeyi Manastırı’nda basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir katıldı.

SAHNE ETKİNLİKLERİNE YER VERİLMEYECEK

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Kıbrıs İpek Koza Günleri kapsamı, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeni ile değiştiriliyor. Buna göre geçmiş organizasyonlarda yer alan canlı müzik folklor gibi sahne etkinliklerine yer verilmiyor.

STAND, SERGİ, SUNUMLAR…

Sahne etkinliklerinin yer almayacağı organizasyon kapsamında; sergi, çeşitli sunumlar, stantlar, şiir dinletileri, elişi çalışmaları, fidan dikimi, müzik dinletileri gibi etkinlikler yer alacak.

İLK KEZ TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ VERİLECEK

Öte yandan basın toplantısında, düzenlenecek organizasyonda bu yıl ilk kez uygulanacak olan ve organizasyona daha fazla katılımın sağlanmasını hedefleyen toplu taşıma desteği verileceğine yer verildi. Buna göre organizasyon günleri olan 6 Mayıs Cumartesi ve 7 Mayıs Pazar günü, saat 10:00 – 20:00 arasında, Baldöken Otoparkından kalkacak olan ücretsiz otobüsler, düzenli olarak etkinlik alanı ve otopark arasında sefer düzenleyecek.

ŞENKUL: “EMEĞİ GEÇEN HEREKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Organizasyonun gerçekleşmesi adına emek koyan başta Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Kültür Sanat İşleri Şube Amiri Aysun Çelik olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez hayat bulacak uygulama ile ilgili bilgi verdi. Organizasyona daha fazla katılım sağlanması adına Girne Belediyesi tarafından iki gün boyunca ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bilgisini veren Şenkul, bu sayede daha fazla insanın Kıbrıs İpek Koza Günleri’ne katılım sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

SENCER: “ETKİNLİĞİN DEVAMI VE KÜLTÜRÜMÜZÜN GELECEK NESİLLERE AKTARIMI…”

17 yıldır düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin bu yıl 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini dile getiren Girne Belediyesi Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, organizasyonun saat 11:00 – 19:00 arası yapılacağını kaydetti. Geçmiş yılların aksine bu yıl, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeni ile organizasyon kapsamında bazı değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sencer, etkinliğinin devamının sağlanması ve ülke kültürünün gelecek nesillere aktarımı adına bu şekilde bir çözüm üretildiğini kaydetti. Etkinlik programı hakkında da açıklamalarda bulunan Sencer, organizasyonun açılış konuşmaları ile başlayacağını ve tüm halkın davetli olduğunu kaydetti.

ENGİN: “TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise yapmış olduğu konuşmada, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin, geçmiş yıllara göre daha farklı bir konsepte hayat bulacağını hatırlatırken, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve bu felakette yaşamını yitiren başta Şampiyon Melekler Takımı olmak üzere tüm canların anısına bir saygı olarak bu değişikliğe gidildiğini açıkladı. Böylesi bir organizasyonu iptal etmek yerine, gerek esnafa ufak da olsa bir katkı, gerekse kültürümüzün yaşatılması adına bu adımı attıklarını dile getiren Engin, tüm halkı organizasyona katılmaya davet etti.

SAHİR: “KÜLTÜRÜMÜZE AİT BU DEĞERE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir organizasyonun; ülkenin önemli değerleri olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının yaşatılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, yaşanan deprem felaketinin, insanoğlunun yaşamını doğayla uyumlu ve saygılı bir şekilde sürdürmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Küresel ısınmanın ülkemizi ciddi şekilde etkileyeceğini anımsatarak dut ağaçlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Sahir, ülke çocuklarının doğayla barışık yaşamayı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

İpek koza işçiliğinin, Kıbrıs’tan başladığını ancak bugün farklı ülkelerin bu el sanatını sahiplenme yarışı içine girdiğini dile getiren Sahir, kültürümüze ait bu değerin sahiplenilmesi ve organizasyonun uluslararası boyuta taşınması gerektiğine dikkat çekti.