Irina Shayk’tan samimi açıklamalar… “Model olamayacağımı söylediler”

Dünyanın en ünlü ve başarılı modellerinden biri olan Irina Shayk bile zayıf olmadığı için baskı gördüğünü söyledi. Kariyerinin başında ünlü modele yeterince zayıf olmadığı söylendi. Buna rağmen Shayk rejim yapmayı reddettiğini açıkladı.

Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalıştı. Ancak 37 yaşındaki Shayk, başlangıçta kendisine mankenlik dünyasında asla başarılı olamayacağının söylendiğini açıkladı.

Harper’s Bazaar dergisine şunları söyledi: “Modellik kariyerimin ilk zamanlarında bile, insanların fikirleri asla gerçekten umurumda olmadı.”

Bununla birlikte, kusurlarından da bahseden Shayk, sadece bir iş bulmak için kilo vermemekte kararlı olduğunu anlattı: “Ben her zaman şöyleydim: ‘Hayır, bunu yapmayacağım. 10 kilo vermeyeceğim.”

Podyumların kraliçesi sözlerine şu şekilde devam etti: “Bilmiyorum, belki de Oğlak burcu olduğum içindir. Annem her zaman şöyle derdi: ‘Çok inatçısın.’ Bu sadece kişiliğimin bir parçası.”

Aktör Bradley Cooper’dan Lea adında bir kızı olan Shayk, diğer insanların fikirlerini hâlâ umursamadığını söyledi: “Çok meşgulüm. Bir dadımız yok, bu yüzden kariyerimi yönetmeye çalışmak, yemek yapmak, temizlik yapmak, kızımı giydirmek, okula getirmek ve tüm annelik işlerini yapmak arasında insanların fikirlerine ayıracak vaktim yok. Neden 2 bin tane yorumu tıklayıp okuyayım ki? Arkadaşlarım ve ailem var. Beni seviyorlar ve ben kim olduğumu biliyorum.”

Ayrıca Shayk, bu tavrı geliştirmekte büyükannesinin katkıları olduğunu da belirtiyor: “Anneanneme her zaman hayranlık duymuşumdur. Temelde her şeyde benim idolümdü. Benim için her zaman güzel sözler söylerdi. Gerçek güzellik budur.”