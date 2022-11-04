  • BIST 4.216,98
  • Altın 1001.341
  • Dolar 18.5406
  • Euro 18.4395
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Irkçılık, taciz, uzun çalışma saatleri… Eski çalışanı, Jeff Bezos’a dava açtı

»
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un başı bugünlerde eski çalışanıyla dertte. Bezos'un evinde çalışan ve işten çıkarılan Mercedes Wedaa, ırk ayrımcılığına uğradığını, uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldığını, tuvalete bile gidemediğini iddia ediyor.
Irkçılık, taciz, uzun çalışma saatleri… Eski çalışanı, Jeff Bezos’a dava açtı

Son zamanlarda uzay turizmine odaklanan Jeff Bezos, bir süredir çalışanlarının şikayetleriyle de dikkat çekiyor. Daha önce Amazon kargo taşıyıcılarının sert çalışma şartları yüzünden mola verip tuvalete bile giremedikleri günlerce dünya basınında konuşulurken, depoların da çalışmak için tehlikeli olduğu iddia edilmişti.

Şimdi de Bezos’un evinde çalışan bir hizmetlinin iddiaları dikkat çekti. Mercedes Wedaa, ırk ayrımcılığına maruz kaldığını, 14 saate kadar ara vermeden çalıştığını ve tuvalete gidemediğini ileri sürüyor ve Bezos’a dava açıyor.

TACİZ, IRKÇILIK, UZUN MESAİ SÜRELERİ…

Salı günü Washington’daki King County Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, Wedaa’nın Amazon kurucusunun evlerinde üç yıl çalıştığı belirtiliyor.

Wedaa bazen ara vermeden 10 ila 14 saat arasında çalıştığını, aile evdeyken personele öğle yemeği veya dinlenme molası verilmediğini, belirlenmiş bir dinlenme odası veya oturma alanı olmadığını, yemek yiyecek bir yer olmadığını ve bir pencereden dışarı çıkarak tuvalete gitmek zorunda kaldığını iddia ediyor. Wedaa ayrıca, beyaz çalışanlara değil de kendisine ve diğer Hispanik çalışanlara karşı rutin olarak tacizde bulunulduğunu da ileri sürüyor.

Wedaa, mutsuz göründüğünün söylendiğini ve bunun temizlik ekibi üzerinde olumsuz etkileri olduğu iddia edilerek işten çıkarıldığını anlatıyor.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Bezos’un yanı sıra Zefram LLC ve Northwestern LLC’yi de ortak sanıklar olarak listeleniyor. İki şirket de Bezos’un kişisel yatırımlarını ve mülklerini yönetiyor. Northwestern’i temsil eden Avukat Harry Korrell, davada yer alan tüm iddiaları reddetti: “Bu iddiaları araştırdık, hiçbir anlamı yok ve onlara karşı savunma yapacağız.”

Northwestern LLC’den bir başka isimsiz kaynak da çalışma koşulları hakkındaki iddiaları yalanladı: “Mola odası olarak hizmet veren ve her ikisinde de oturma alanı, masa, dolu buzdolabı, mikrodalga fırın, kahve makinesi, fritöz ve atıştırmalıklar bulunan iki alan var. Bu dinlenme odalarının yakınında personelin kullanabileceği birden fazla banyo var. Her gün personel için ücretsiz öğle yemeği sipariş ediliyor.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rıza Akın hayatını kaybetti02 Kasım 2022 Çarşamba 11:36
  • Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konseriyle Sona Erdi02 Kasım 2022 Çarşamba 09:49
  • Ünlü oyuncu Tim Roth’un oğlu 25 yaşında yaşama veda etti01 Kasım 2022 Salı 22:07
  • Taylor Swift rekorları ezdi geçti: İlk 10 şarkının hepsi onun01 Kasım 2022 Salı 14:09
  • Florence Pugh: “Kilomu ve yüzümü değiştirmemi istediler”01 Kasım 2022 Salı 00:54
  • Tolga Çevik’in isyanı: Galiba gülelim istemiyorlar31 Ekim 2022 Pazartesi 23:16
  • Wolverine olacağı söyleniyordu, Daniel Radcliffe’ten açıklama geldi31 Ekim 2022 Pazartesi 22:58
  • Daniel Craig’den sonra görevi o mu devralıyor? Henry Cavill’den samimi açıklamalar31 Ekim 2022 Pazartesi 21:32
  • Julia Roberts: Doğum masraflarımı Martin Luther King Jr. ödedi31 Ekim 2022 Pazartesi 11:53
  • Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için “Drakula’nın şatosu”nu kiraladı30 Ekim 2022 Pazar 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti