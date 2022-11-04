Irkçılık, taciz, uzun çalışma saatleri… Eski çalışanı, Jeff Bezos’a dava açtı

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un başı bugünlerde eski çalışanıyla dertte. Bezos'un evinde çalışan ve işten çıkarılan Mercedes Wedaa, ırk ayrımcılığına uğradığını, uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldığını, tuvalete bile gidemediğini iddia ediyor.

Son zamanlarda uzay turizmine odaklanan Jeff Bezos, bir süredir çalışanlarının şikayetleriyle de dikkat çekiyor. Daha önce Amazon kargo taşıyıcılarının sert çalışma şartları yüzünden mola verip tuvalete bile giremedikleri günlerce dünya basınında konuşulurken, depoların da çalışmak için tehlikeli olduğu iddia edilmişti.

Şimdi de Bezos’un evinde çalışan bir hizmetlinin iddiaları dikkat çekti. Mercedes Wedaa, ırk ayrımcılığına maruz kaldığını, 14 saate kadar ara vermeden çalıştığını ve tuvalete gidemediğini ileri sürüyor ve Bezos’a dava açıyor.

TACİZ, IRKÇILIK, UZUN MESAİ SÜRELERİ…

Salı günü Washington’daki King County Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, Wedaa’nın Amazon kurucusunun evlerinde üç yıl çalıştığı belirtiliyor.

Wedaa bazen ara vermeden 10 ila 14 saat arasında çalıştığını, aile evdeyken personele öğle yemeği veya dinlenme molası verilmediğini, belirlenmiş bir dinlenme odası veya oturma alanı olmadığını, yemek yiyecek bir yer olmadığını ve bir pencereden dışarı çıkarak tuvalete gitmek zorunda kaldığını iddia ediyor. Wedaa ayrıca, beyaz çalışanlara değil de kendisine ve diğer Hispanik çalışanlara karşı rutin olarak tacizde bulunulduğunu da ileri sürüyor.

Wedaa, mutsuz göründüğünün söylendiğini ve bunun temizlik ekibi üzerinde olumsuz etkileri olduğu iddia edilerek işten çıkarıldığını anlatıyor.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Bezos’un yanı sıra Zefram LLC ve Northwestern LLC’yi de ortak sanıklar olarak listeleniyor. İki şirket de Bezos’un kişisel yatırımlarını ve mülklerini yönetiyor. Northwestern’i temsil eden Avukat Harry Korrell, davada yer alan tüm iddiaları reddetti: “Bu iddiaları araştırdık, hiçbir anlamı yok ve onlara karşı savunma yapacağız.”

Northwestern LLC’den bir başka isimsiz kaynak da çalışma koşulları hakkındaki iddiaları yalanladı: “Mola odası olarak hizmet veren ve her ikisinde de oturma alanı, masa, dolu buzdolabı, mikrodalga fırın, kahve makinesi, fritöz ve atıştırmalıklar bulunan iki alan var. Bu dinlenme odalarının yakınında personelin kullanabileceği birden fazla banyo var. Her gün personel için ücretsiz öğle yemeği sipariş ediliyor.”