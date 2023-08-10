  • BIST 7666.93
  • Altın 1669.425
  • Dolar 27.0342
  • Euro 29.7757
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

İskele'de adam öldürme.. Polis detayları açıkladı...

» »
İskele'de adam öldürme.. Polis detayları açıkladı...
İskele'de adam öldürme.. Polis detayları açıkladı...

ADAM ÖLDÜRME                                                                                                                                                              10.08.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Y.(E-26), kasten Hüseyin MAVİDENİZ (E-29)’in başına yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edilmiştir.

Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, doktor tarafından yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, bir şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzova’da bir evde canlı av hayvanları ele geçirildi29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:41
  • İskele ve Yenierenköy’de harup hasadı 19 Ağustos’ta başlayacak28 Temmuz 2023 Cuma 15:28
  • İskele'de arızalı elektrik kesintisi27 Temmuz 2023 Perşembe 10:09
  • 61. Mehmetçik Üzüm Festivali başlıyor25 Temmuz 2023 Salı 12:29
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)25 Temmuz 2023 Salı 12:12
  • İskele'de katle teşebbüs... Eşini öldürmeye çalıştı24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:46
  • Topçuköy Şehitleri anıldı23 Temmuz 2023 Pazar 15:32
  • Karpaz Kumyalı arasında yol kenarında yangın çıktı19 Temmuz 2023 Çarşamba 12:33
  • KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası başlıyor18 Temmuz 2023 Salı 20:37
  • Çayırova-Tuzluca köylerinde hırsızlık!18 Temmuz 2023 Salı 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti