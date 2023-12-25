İskele’ye Kayıp Otobüs Anıtı yapılacak

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 1964’te yola çıkan ancak Rumlar tarafından kaçırılarak öldürülen 11 Kıbrıslı Türk’ü taşıyan Kayıp Otobüs’ün anıtı İskele’de Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi, İskele Karpaz Anayolu üzerinde Bahçeler mevkiinde inşa edilecek. Çarşamba günü temeli atılacak anıtın, öldürülen kişilerin kaybolduğu günün yıl dönümü olan 13 Mayıs 2024’te bitirilmesi hedefleniyor.

Larnakalılar Derneği’nin talebi üzerine İskele Belediyesi İmar Birimi tarafından tasarlanan, Yüksek Mimar Naciye Erol’a ait Anıt Projesi, Belediye’nin öz kaynakları ile Belediye personeli tarafından yapılacak. Kayıp Otobüs Anıtı’nda, 11 Kıbrıslı Türk Şehidi temsil eden ve önlerinde şehitlerin kimlik bilgilerinin yer alacağı sütun, sütunların gerisinde ise 13 Mayıs 1964’te şehitlerimizle birlikte ortadan kaybolan Kayıp Otobüs heykeli olacak. Anıtta ayrıca, şehitlerin özel eşyalarının sergilenebileceği vitrin de yer alacak. Anıt tamamlandıktan sonra ise kullanımı, Larnakalılar Derneği ile Kayıp Otobüs Aileleri Derneği’ne devredilecek.

SADIKOĞLU: “ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA SAHİP ÇIKMAK İSTEDİK”

Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, insan odaklı projeler geliştirmeye ayrıca önem verdiklerini ve bu açıdan temelini atacakları Kayıp Otobüs Anıtı’ndan dolayı gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını ifade etti. Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak ve toplum hafızasını sürekli canlı tutabilmek amacıyla Kayıp Otobüs Anıtını, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla ve yine İskele Belediyesi İnşaat Birimi ile yapacaklarını anlatan Sadıkoğlu, böylesi önemli bir projenin mimarı olmaktan dolayı da heyecan duyduklarını söyledi. 27 Aralık çarşamba günü yapılacak temel atma törenine herkesi davet eden Başkan Sadıkoğlu, Anıtın yapımını da yine katliamın yıl dönümü olan 13 Mayıs 2024’te bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.