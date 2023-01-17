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İsmail Bozkurt’un kendi sesiyle seslendirdiği romanı "Yusufçuklar Oldu mu?" Storytel’de yayında

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İsmail Bozkurt’un kendi sesiyle seslendirdiği romanı "Yusufçuklar Oldu mu?" Storytel’de yayında
İsmail Bozkurt’un kendi sesiyle seslendirdiği romanı "Yusufçuklar Oldu mu?" Storytel’de yayında

Telsim’den verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük sesli ve e-kitap yayın servislerinden Storytel, 700 binden fazla başlık ve içeriğini dinleme ve okuma imkanı veren bir abonelik hizmeti sunuyor. Kitapseverler, Storytel’i AppStore ve GooglePlay’den indirip Kıbrıs Türk Edebiyatı’na ait kitapları dinleyebiliyor.

TANPINAR: ‘‘KIBRISLI TÜRK EDEBİYATÇILARIMIZIN ROMANLARININ, TÜM DÜNYANIN ÇOK RAHATLIKLA ULAŞABİLECEĞİ DİJİTAL PLATFORMDA YER ALMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile imzaladığımız iş birliği kapsamında, ilk kitap olan Hikmet Afif Mapolar’ın Kök Nal kitabı çok ses getirdi ve şimdi de büyük bir heyecanla ikinci Sesli Kitabı yayınlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. Tanpınar, İsmail Bozkurt’un kendi seslendirdiği romanı "Yusufçuklar Oldu mu?"Storytel’de yayınlanmaya başlandığını belirtti.

Tanpınar, “Edebiyatın dışararıya açılmasında çok önemli bir adım olan Sesli Kitap projemizin ikinci kitabı olan ve İsmail Bozkurt’un kendi sesinden seslendirdiği romanı 'Yusufçuklar Oldu mu?' çok kısa bir süre önce yayına alındı. Projenin üçüncü sesli kitabında ise benim seslendirdiğim Ali Nesim’in Şahmaran isimli romanı olacak. Kıbrıs Türk Edebiyatçılarımızın romanlarının, tüm dünyanın çok rahatlıkla ulaşabileceği dijital platformda yer almasından dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

BOZKURT: “BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ROMANIMI BENİM SESLENDİRMİŞ OLMAM”

Yazar İsmail Bozkurt, ‘‘İlk kez bir kitabım sesli olarak yayınlandı. Benim için önemli olan bir husus var ki, o da 'Yusufçuklar Oldu mu?' romanımı benim seslendirmiş olmamdır.’’ dedi. Bozkurt, ‘‘Benim için çok güzel ve eşsiz bir anı oldu. Yusufçuklar Oldu mu? okuyucunun sevdiği bir roman ve farklı dillere de çevrildi. Umarım sesli olarak da dinleyiciler tarafından beğenilir. Telsim'e beni böyle bir projeye dahil ettikleri için çok teşekkür ediyorum.’’ diyerek hislerini dile getirdi.

ÖZNUR: “GELİŞEN ÇAĞDA, DEĞİŞEN OKUYUCU KİTLESİ VE ALGISIYLA KIBRISLI YAZARLARIN EN ÖNEMLİ SESLİ KİTAP SAYFASINDA YER ALMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof.Dr. Şevket Öznur da, böyle bir projede yer almaktan mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek "Gelişen çağda, değişen okuyucu kitlesi ve algısıyla Kıbrıslı yazarların en önemli sesli kitap sayfasında yer alması çok önemli. İnsanlar artık yazarlarımızı dijital ortamda dinlemek istiyor. Kitapçıdan alıp okumak yerine cebinden kitaba ulaşmak istiyor" dedi.

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