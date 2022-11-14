Ivanka Trump, aile fotoğrafını paylaşırken o ismi kesti

Ivanka Trump, kardeşinin sevgilisi Kimberly Guilfoyle’u aile fotoğraflarından çıkarttı. Guilfoyle, Tiffany Trump’ın cumartesi günü gerçekleşen düğününe sevgilisi Donald Trump Jr ile katılmıştı. Ancak tüm aile üyeleri birbiriyle uyumlu elbiseler içindeyken Guilfoyle, siyah elbisesiyle yer aldı.

Ivanka Trump da sosyal medyada aile fotoğrafını paylaşırken bu uyumsuzluğu ortadan kaldırdı.

Fotoğrafın orijinalinde Ivanka Trump’ın yanında, kardeşinin sevgilisi de yer alıyor.

Görgü kuralları uzmanı Elaine Swann, Brides dergisine verdiği bir röportajda, “Birçok durumda, özellikle burada Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir düğünde siyah giymek bir moda gaf olarak görülür, çünkü normal olarak siyah renk yasla ilişkilendirilir” dedi.

Ancak, rengin modern gelinler arasında kabul gördüğünü de sözlerine ekledi. Swann, “Bir kadının düğünde siyah bir elbise giymesi kesinlikle kabul edilebilir. Daima çok dekolteli, çok kısa veya çok dar bir şey giymekten kaçının” dedi.

Swann, eğer bir gelin dresscode veriyorsa buna kesinlikle uyulması gerektiğini söyledi.

Eski bir Fox News sunucusu olan 53 yaşındaki Guilfoyle, 2018’den beri 44 yaşındaki Don Jr. ile çıkıyor. Çift, 2020’de yılbaşı gecesinde nişanlandı.