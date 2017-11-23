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“Jeep Renegade Off Road Yarışı” bu Pazar…

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“Jeep Renegade Off Road Yarışı” bu Pazar…
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın beşinci ve son yarışı olan  “Jeep Renegade Off Road Yarışı” bu Pazar yapılıyor.

Haspolat’ta bulunan Kombos Park’ta “Bu yolun çıkışı var” sloganıyla düzenlenen yarış, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkıları ve Kombos Otomotiv’in ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. 
 Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarışta 3’ü Güney Kıbrıs’tan 19 ekip mücadele edecek. 

Yarış Pazar günü 10.00’da Haspolat’ta bulunan Kombos Park’ta, ralli sprint formatıyla yapılacak. Yarış sonunda ödül töreninin 13.30’da yapılması planlanıyor. 
Yarışa Güven Sigorta, Bigibox, Enerji FM ve Pekur Ltd de katkı koyuyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yarışmanın detayları bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 
Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği Başkanı Hakan Kofalı, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise Komisyon olarak tüm kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Uyuşturucuyla savaşta güç birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Karaokçu, “Artık çocuklarımızı, gençlerimizi, alkol ve madde tesiri altında, yollarda kaybetmek istemiyoruz.” dedi ve gençleri yollarda değil pistte hız yapmaya çağırdı. 
Kombos Otomotiv yetkilisi Serkan Gür basın toplantısında yaptığı konuşmada, yarışa katkı koymaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gür etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topçu ise sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmada önemli rolü olduğunu anlattı.

Topçu, yarışmanın güvenli şekilde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek yarışmacılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından KKORD’dan Argun Çağıl etkinlikle ilgili bilgi verdi. 

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