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JK Rowling, Harry Potter boykotuna yanıt verdi

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Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, transfobik olduğuna dair söylemlerden sonra şimdi de boykotla anılıyor. Serinin yeni bir dizisi için hazırlıklara başlayan yazar, boykot çağrılarına nihayet yanıt verdi.
JK Rowling, Harry Potter boykotuna yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Harry Potter kitaplarının diziye uyarlanacağının açıklanması tüm dünyada serinin hayranları tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak serinin yaratıcısı JK Rowling, son zamanlarda transfobik olarak adlandırılıyor ve bazı gruplar da yeni yapıma karşı boykot çağrılarında bulunuyor.

Rowling, nihayet tüm bu eleştirilere ve boykot çağrılarına yanıt verdi. Ünlü yazar, boykotla dalga geçerken, bunu bir parti ile karşılayacağını yazdı.

Warner Bros kısa bir süre önce, yaklaşık 10 yıl sürmesi planlanan orijinal bir Harry Potter dizisi üzerinde çalışıldığını doğrulamıştı. Her sezonu yedi kitaptan birine dayanan, 10 yıllık bir süre içinde yayınlanacak olan dizide yeni bir oyuncu kadrosu da yer alacak.

Dizide, yeni bir oyuncu kadrosu yer alacak.

Sevilen kitapların aslına sadık bir uyarlaması olan dizi, Warner Bros’un yayın hizmeti Max’te yayınlanacak. Şirket ayrıca Rowling’in dizinin sorumlu yapımcılığını da üstleneceğini duyurdu.

Duyuru, karşısında ise tepkiler oldukça değişik oldu. Bir kısım haberi heyecanla karşılarken, bir kısım da Rowling’in transfobik açıklamalar yaptığını iddia ederek boykot çağrısında bulundu.

Rowling ise tepkilere, “Bahsettiğim aktivistler, bu kez Harry Potter TV şovunu boykot etmeye çalışıyor. Büyük bir şampanya stoğu edinme önlemini aldım” diye yazdı. Ardından da ünlü yazar, bu durumu bir parti ile karşılayacağını belirtti.

Max ve HBO İçerik Başkanı Casey Bloys ise tartışmayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Rowling’in yeni diziye dahil olmasının diziyi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, “Bu çok çevrimiçi bir konuşma, çok incelikli ve karmaşık ve içine gireceğimiz bir şey değil” dedi.

Büyücülük dünyasının bir video oyunu uyarlaması olan Hogwarts Legacy de bu yılın şubat ayında piyasaya sürüldüğünde benzer bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Oyundaki karakterlerden birini seslendiren Sebastian Croft da o sırada yaptığı bir açıklamada Rowling’in transseksüel topluluk hakkındaki yorumlarına karşı eleştirel bir açıklama yapmıştı:

“Üç yıldan uzun bir süre önce, Harry Potter’ın benim için tek anlamı büyüdüğüm sihirli dünyayken, bu projede yer almıştım. Bu, JK Rowling’in görüşlerinin farkına varmadan çok önceydi. Bu duyurudan zarar gören herkes için gerçekten üzgünüm.”

Ancak Rowling transfobik olduğuna dair iddiaları reddederken, yaptığı son paylaşımda tüm bu boykotları tiye alıyor. Ayrıca kitaplarda Peeves gibi eğlenceli bir karakterin olup film serisinde olmamasına üzülen hayranların dizide olup olmayacağını sorması üzerine de “asıl bunun için yapıyorum” diyerek her şeye rağmen yeni projesine odaklandığını gösteriyor.

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